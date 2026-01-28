Ասեմ, որ ես Սպիտակ տանը եղել եմ, շրջել եմ սենյակներով։ Էս էլ՝ ապացույցը։ Լա՜վ հոգնել էի. Սպիտակ տունն ահագին մեծ ա. բայց որոշեցի նկարվել, որ հետո հավատամ։ Նախագահը տանը չէր. էն ժամանակ Քլինթոնն էր, բայց մնացած ամեն ինչ տեսել եմ։ Նախագահին էլ եմ տեսել՝ հետո, մի երկու ամսից, երբ մեքենայով անցնում էր։ Ինձ էլ ձեռքով արեց, բայց չկանգնեց։ Երևի չճանաչեց։
Հա՛, Կոնգրեսում էլ եմ եղել, նստել եմ ժուռնալիստների օթյակում ու հետևել կոնգրեսի նիստին։ Ինչ-որ տաղտկալի օրենք էին քննարկում, բայց, մեկ ա, հետաքրքիր էր։
Նենց որ, լուրջ մասնակցություն եմ ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական կյանքին։
Հենրիկ Պիպոյան