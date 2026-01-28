Չպետք է վախենալ պատերազմից, վախենալ պետք է պատերազմին պատրաստ չլինելուց

Արագ փոփոխվող աշխարհում պետք է կարողանալ արագ կողմնորոշվել, ոչ թե մերժել ամենքին ու ամեն ինչը։ Ով այս արագ փոփոխվող աշխարհում կարողանա արագ ընկալել, ընդունել իրավիճակները, կարող է նաև հավակնոտ տեղ ունենալ նոր կառուցվող աշխարհում։
Հնարավոր չէ մերժել տեխնոլոգիաները և ապագայի աշխարհում դերակատարություն ունենալ։ Նորից եմ ասում ու պնդում, որ չպետք է վախենալ պատերազմից, այլ պետք է վախենալ պատերազմին պատրաստ չլինելուց։ Այդ պատերազմը կլինի բաց դաշտում՝ հրթիռների տեսքով, տեղեկատվական դաշտում, տնտեսական դաշտում, դիվանագիտական դաշտում, թե՝ գիտական, պետք է պատրաստվել անդադար:
Կարեն Հովհաննիսյան