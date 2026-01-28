Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին, ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքի, թե Սպիտակ տունը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ուժի կիրառման հնարավորությունը, ասել է. «Մեր Զինված ուժերը ուշադիր հետևում են բոլոր տեղաշարժերին և ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում պաշտպանունակության ամրացման, ազգային ինքնիշխանության ու երկրի արժանապատվության պաշտպանության համար»:               
 
Նորություններ » Չպետք է վախենալ պատերազմից, վախենալ պետք է պատերազմին պատրաստ չլինելուց

Չպետք է վախենալ պատերազմից, վախենալ պետք է պատերազմին պատրաստ չլինելուց

Չպետք է վախենալ պատերազմից, վախենալ պետք է պատերազմին պատրաստ չլինելուց
27.01.2026 | 17:06

Արագ փոփոխվող աշխարհում պետք է կարողանալ արագ կողմնորոշվել, ոչ թե մերժել ամենքին ու ամեն ինչը։ Ով այս արագ փոփոխվող աշխարհում կարողանա արագ ընկալել, ընդունել իրավիճակները, կարող է նաև հավակնոտ տեղ ունենալ նոր կառուցվող աշխարհում։

Հնարավոր չէ մերժել տեխնոլոգիաները և ապագայի աշխարհում դերակատարություն ունենալ։ Նորից եմ ասում ու պնդում, որ չպետք է վախենալ պատերազմից, այլ պետք է վախենալ պատերազմին պատրաստ չլինելուց։ Այդ պատերազմը կլինի բաց դաշտում՝ հրթիռների տեսքով, տեղեկատվական դաշտում, տնտեսական դաշտում, դիվանագիտական դաշտում, թե՝ գիտական, պետք է պատրաստվել անդադար:

Կարեն Հովհաննիսյան

