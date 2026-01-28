Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.01.2026
 
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիրեզա Թանգսիրին հայտարարել է. «Հարևան երկրները մեզ համար բարեկամական են: Բայց եթե նրանց տարածքը, օդային տարածքը կամ ջրերը օգտագործվեն ընդդեմ Իրանի, նրանք կդիտարկվեն որպես թշնամական պետություններ: Այս ուղերձն արդեն հասցվել է տարածաշրջանի կողմերին»:               
 
Նորություններ » Մարիոնետկա

Մարիոնետկա

Մարիոնետկա
28.01.2026 | 13:23

Օրերս անդրադարձել էի մեր սիրելի, հպարտ պատգամավորուհու` Taguhi Ghazarian -ի հարցազրույցին, որտեղ նա ամենայն համոզվածությամբ պնդում էր ( «դուս էր տալիս» - նոր, ավելի էսթետիկ, ԱԺ-ին հարիր բառապաշարով), որ Արարատը մեզ համար լոկ էսթետիկ բավականություն պատճառող մի գոյացություն է և որ չի պատկերացնում ինչ կլիներ նրա հետ, եթե այն լիներ մեր տարածքում և մեր հոգածության ներքո - երևի ունքը դզելու փոխարեն, քիթն ու աչքն էլ հանեինք, մտածում է նա:

Գիտենք նաև, որ մեր բազմաչարչար և բազմագետ պատգամավորուհին օրենքի նախագիծ է հեղինակել, որ վերաբերում է եկեղեցու գույքը «սրան-նրան», աջ ու ձախ նվիրաբերելու կանխարգելմանը։

Ահա, այս առիթով, ամենայն համոզվածությամբ, որ մեր բազմավաստակ պատգամավորուհին դեռ գրական ասպարեզում էլ է բազմաթիվ օրինագծեր հեղինակելու, որ պաշտպանե մեր հարուստ ժառանգությունը, ուզում եմ, քանի նման օրենքի կարգավորումներ չկան, ընծայաբերել (նվիրաբերել) նրան Չարենցի «Մարիոնետկա» բանաստեղծության... վերնագիրը (այո՛, միայն վերնագիրը, որովհետև կարծում եմ մեծ հանցանք կլինի ամբողջ բանաստեղծությունը նվիրաբերել) և էն մարտահրավերից նետել իրեն, դե էն որ շատ ակտիվ նետում են հիմա` վարչաբենդի հիթը երգել ու սրտիկներ ցույց տալ (ասում են ամենահավատավոր հետևորդները հենց այս խորհրդանշական օրն են ընդունելու այս մարտահրավերը):

Ինչպես նաև առաջարկում եմ վերսկսենք մեր շարքը` հրապարակելով հայտնի-անհայտ տարբեր հեղինակների բանաստեղծություններ նվիրված Արարատին, հագուրդ տալով նաև, իհարկե, մեր սիրելի պատգամավորու էսթետիկ քիմքին:

«Եղիշե Չարեց» ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 229

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Ապագայում լավագույն կյանք ունենալու մասին երազների իրականացումը պետք է սկսված լիներ այն ժամանակ, երբ լոկալ հաղթության արդյունքում ծովը թվում էր ծնկներից, բայց իրականում, եթե երկրի կառավարման գործին նաև խոր միտքը մասնակցեր, կտեսներ, որ, Արցախի հարցի ձգձգմանը զուգընթաց, ծովի մակարդակը բարձրանում էր, որն էլ մոտ ապագայում խեղդվելու բացահայտ նշան էր...

Սոցցանցային գրառումներ

«Դիրքը հանձնողի...»
«Դիրքը հանձնողի...»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.