Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիրեզա Թանգսիրին հայտարարել է. «Հարևան երկրները մեզ համար բարեկամական են: Բայց եթե նրանց տարածքը, օդային տարածքը կամ ջրերը օգտագործվեն ընդդեմ Իրանի, նրանք կդիտարկվեն որպես թշնամական պետություններ: Այս ուղերձն արդեն հասցվել է տարածաշրջանի կողմերին»:               
 
Մի տեղ հավաքվեք, լափեք, կենաց-մենաց ասեք, բայց հուշահամալիրներից հեռու մնացեք

28.01.2026 | 14:10

Չկա ավելի նողկալի տեսարան, քան տարբեր «տոնական» օրերին մեծ ու փոքր իշխանավորների այցելությունները հուշահամալիրներ։

2020-ից հետո նողկանքը հազարապատիկ է։

Գոնե մի երևացեք, ձայն մի հանեք, մի տեղ հավաքվեք, լափեք, կենաց-մենաց ասեք, բայց հուշահամալիրներից հեռու մնացեք, մի պղծեք, մի խաթարեք հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված զինվորների, արժանապատիվ ապրած մարդկանց շիրիմների հանգստությունը։

Շարունակեք կռիսների պես այդ հայրենիքի միսն ուտելը, հասել եք ոսկորներին։

Սա էլ կանցնի։

Ում տեսել ենք վերելք ապրելիս՝ տեսնելու ենք գահավիժելիս. կյանքի անքակտելի օրենք է;

Արա Արայան

