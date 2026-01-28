Բացառիկ նվիրյալների մի խումբ կարող է վերելքի ու հաղթանակի «մերան» լինել

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիրեզա Թանգսիրին հայտարարել է. «Հարևան երկրները մեզ համար բարեկամական են: Բայց եթե նրանց տարածքը, օդային տարածքը կամ ջրերը օգտագործվեն ընդդեմ Իրանի, նրանք կդիտարկվեն որպես թշնամական պետություններ: Այս ուղերձն արդեն հասցվել է տարածաշրջանի կողմերին»:               
 
28.01.2026 | 17:25

Բեկորն ասում էր. «Կան մարդիկ, ովքեր ներկայանում են ազգի անունից, և կան մարդիկ, որոնց անունով ներկայանում է ազգը»:

Հայաստանն անհատների երկիր է՝ բացառիկ տականքների և բացառիկ նվիրյալների: Բացառիկ տականքների մի կույտ կարող է երկիրը հետ շպրտել հարյուրամյակով, կանգնեցնել կործանման, ձուլման ու բարոյական անկումի վերջնակետին, և բացառիկ նվիրյալների մի խումբ կարող է «մերան» հանդիսանալ մի ամբողջ վերելքի ու հաղթանակի համար:

Այսօր ազգի մերանի՝ նվիրյալ զավակների օրն է, ովքեր դեռ կան, ապրում են մեր մեջ՝ իրենց մեջ դեռևս չունենալով Դավթի զարթոնքի հսկա պոտենցիալը: Մի օր կզարթնի մեր հավաքականության Դավիթը խոր քնից և կսրբի ու կտանի բոլոր նրանց, որոնց պատճառով ազգն այսօր գլխիկոր է, հուսահատ ու հաղթանակների կարոտ: ԱՄԵՆ:

Փա՜ռք քեզ, Հայո՛ց բանակ:

Փա՜ռք որդիներիդ, որ անմահացան քո լինելիության համար:

Փա՜ռք ողջերիդ, ովքեր դեռ իրենց խոսքը կասեն:

Գագիկ Ասատրյան

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Ապագայում լավագույն կյանք ունենալու մասին երազների իրականացումը պետք է սկսված լիներ այն ժամանակ, երբ լոկալ հաղթության արդյունքում ծովը թվում էր ծնկներից, բայց իրականում, եթե երկրի կառավարման գործին նաև խոր միտքը մասնակցեր, կտեսներ, որ, Արցախի հարցի ձգձգմանը զուգընթաց, ծովի մակարդակը բարձրանում էր, որն էլ մոտ ապագայում խեղդվելու բացահայտ նշան էր...

Սոցցանցային գրառումներ

«Դիրքը հանձնողի...»
«Դիրքը հանձնողի...»

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
