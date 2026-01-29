Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիրեզա Թանգսիրին հայտարարել է. «Հարևան երկրները մեզ համար բարեկամական են: Բայց եթե նրանց տարածքը, օդային տարածքը կամ ջրերը օգտագործվեն ընդդեմ Իրանի, նրանք կդիտարկվեն որպես թշնամական պետություններ: Այս ուղերձն արդեն հասցվել է տարածաշրջանի կողմերին»:               
 
Ճանապարհը կմաքրեմ

28.01.2026 | 21:59
Հունվարի 29
Ես Եմ ձեր վահանը:
Մի՛ վախեցեք:
Իմացեք, որ ամեն ինչ կարգին է:
Երբեք թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը Իմ կամքից դուրս որևէ բան անի ձեզ: Գիտեմ ապագան, տեսնում եմ մարդկանց սրտերը: Ես ձեզանից ավելի լավ գիտեմ, թե ինչի կարիք ունեք դուք: Բացարձակ վստահություն ունեցեք Իմ նկատմամբ:
Դուք ենթակա չեք ճակատագրի քմայքներին, կամ ուրիշների կողմից այս ու այն կողմ քշվելու:
Դուք առաջնորդվում եք շատ հստակորեն, և նրանք, որ չեն ծառայում ձեր նպատակների իրականացմանը Ես նրանց հեռաացնում եմ ձեր ճանապարհից:
Կարևոր չէ, թե ինչ կպատահի:
Երբեք մի՛ վհատվեք, դուք առաջնորդվում եք:
Զուր տեղը ծրագրեր մի՛ կազմեք: Ես այն կազմել եմ արդեն:
Դուք կատարող եք և ոչ թե` ճարտարապետ:
Առաջ ընթացեք շատ հանդարտ ու մեղմորեն:
Ամեն ինչ ձեր օգուտի համար է կատարվում:
Ամեն բանի համար վստահեք Ինձ:
Գործերը, որ ձեզ համար եմ կատարում, կապահովեն ձեր բոլոր կարիքները:
Ժայռ-Քրիստոսի վրա ձեր հիմքը հաստատելուց և իրեն իրապես հավատալուց հետո և «Նրա մեջ արմատավորվելուց ու հաստատվելուց հետո և Իմ Աստվածությունը, իբրև ձեր կյանքի անկյունաքարը ընդունելուց հետո, պետք է սկսեք կառուցել` իմանալով, որ ամեն ինչ կարգին է:
Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Ապագայում լավագույն կյանք ունենալու մասին երազների իրականացումը պետք է սկսված լիներ այն ժամանակ, երբ լոկալ հաղթության արդյունքում ծովը թվում էր ծնկներից, բայց իրականում, եթե երկրի կառավարման գործին նաև խոր միտքը մասնակցեր, կտեսներ, որ, Արցախի հարցի ձգձգմանը զուգընթաց, ծովի մակարդակը բարձրանում էր, որն էլ մոտ ապագայում խեղդվելու բացահայտ նշան էր...

«Դիրքը հանձնողի...»
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
