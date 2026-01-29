Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.01.2026
 
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիրեզա Թանգսիրին հայտարարել է. «Հարևան երկրները մեզ համար բարեկամական են: Բայց եթե նրանց տարածքը, օդային տարածքը կամ ջրերը օգտագործվեն ընդդեմ Իրանի, նրանք կդիտարկվեն որպես թշնամական պետություններ: Այս ուղերձն արդեն հասցվել է տարածաշրջանի կողմերին»:               
 
Նորություններ » Հայոց պատերազմը չի ավարտվել

Հայոց պատերազմը չի ավարտվել

Հայոց պատերազմը չի ավարտվել
28.01.2026 | 20:50

Հայկական բանակի օրվա առթիվ ասելիք շատ կա, բայց ուզում եմ մեջբերել դեռևս 2010 թ. նոյեմբերի 26-ին «Հայաստանի զրուցակից» երկլեզու թերթում հրապարակված «Հայկական հարցն այսօր. I. Ռազմավարական մակարդակ» իմ հոդվածից ընդամենը մեկ պարբերություն:

«Եթե 1991-1994 թթ. ղարաբաղյան պատերազմը խորապես գիտակցվեր Հայկական հարցի համատեքստում (այլ ոչ իբրև, նախ և առաջ, ինքնապաշտպանություն ու գոյապայքար), ապա իր ստեղծման օրվանից Երրորդ հանրապետության բանակը կարելի էր լիակատար իրավունքով ուղղակի անվանել «Հայկական ազատագրական բանակ», քանի որ ազատագրության օբյեկտիվ-պատմական իր առաքելությունը մասամբ ու պատվով արդեն կատարել է։ Թե ապագայում որքանով նրան կհաջողվի կատարել նույն այդ անավարտ առաքելությունը՝ ցույց կտա ժամանակը։ Պարզ է, սակայն, որ այդ առաքելության ձախողումը կարող է նշանակել հայկական քաղաքակրթության վերջնական կործանում արդեն մեր սերնդի օրոք, ինչպես որ ծրագրում են Անկարայի և Բաքվի պետական իշխանության խորքային ոլորտները։ Ուրեմն Հայկական բանակն իր առաքելությունը պետք է կատարի բոլոր հանգամանքներում՝ անկախ ամեն ինչից»։

Այսօր գտնվում ենք արդեն բոլորովին ուրիշ իրականության մեջ՝ Հայաստանը մասամբ հայաթափված է, ճնշված, ներսից ու դրսից դավաճանված։ Սակայն, որքան էլ հակառակը պնդեն դավաճաններն ու մանկամիտները, հայոց պատերազմը չի ավարտվել։ Այն ընդամենը տեղափոխվել է քաղաքական, ժողովրդագրական և տնտեսական ճակատներ։

Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Իրական խաղաղությունը դեռ պետք է վաստակել։ Հիշենք, սթափ հաշվարկենք և գնահատենք իրավիճակը և, ամենակարևորը, պատրաստվե՛նք, պատրաստվե՛նք, պատրաստվե՛նք։ Այլ ճանապարհ չկա։

Արմեն Այվազյան

Դիտվել է՝ 282

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Կրիտիկական վիճակներում, որպես կանոն, առաջինը տուժում են թույլերը

Ապագայում լավագույն կյանք ունենալու մասին երազների իրականացումը պետք է սկսված լիներ այն ժամանակ, երբ լոկալ հաղթության արդյունքում ծովը թվում էր ծնկներից, բայց իրականում, եթե երկրի կառավարման գործին նաև խոր միտքը մասնակցեր, կտեսներ, որ, Արցախի հարցի ձգձգմանը զուգընթաց, ծովի մակարդակը բարձրանում էր, որն էլ մոտ ապագայում խեղդվելու բացահայտ նշան էր...

Սոցցանցային գրառումներ

«Դիրքը հանձնողի...»
«Դիրքը հանձնողի...»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.