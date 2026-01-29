Ի՞նչ կարելի է գնել թոշակառուի օրական 1633 դրամով

Հիշեցնենք,ՙ որ միջին ամսական թոշակը կազմում է 49000 դրամ:
Ահա ցուցակը.
1. մեկ հաց-300 դրամ
2. մեկ մածուն-500 դրամ
3. 250 գրամ պանիր-733 դրամ
4. 20 գրամ կարագ-100 դրամ
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պատասխանատու, դու գո՞հ ես քո աշխատանքից:
Ցուցակի մեջ չեն մտնում կոմունալ վճարը, տրանսպորտային ծախսերը, աղբահանության գումարը, գույքահարկը, դեղերի գումարը, հիգիենայի պարագաները, ջեռուցման ծախսը, հագուստի գնումը և էլի բազմաթիվ ծախսեր։
Շարունակելու ենք այս տեղեկատվության տարածումը մեկ շաբաթ շարունակ, որպեսզի փողից կուրացած ձեր աչքը վերջապես կարդա այն, անհոգի՛ պաշտոնյաներ:
Հրայր Կամենդատյան