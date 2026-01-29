Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ի՞նչ կարելի է գնել թոշակառուի օրական 1633 դրամով

29.01.2026 | 15:15

Հիշեցնենք,ՙ որ միջին ամսական թոշակը կազմում է 49000 դրամ:

Ահա ցուցակը.

1. մեկ հաց-300 դրամ

2. մեկ մածուն-500 դրամ

3. 250 գրամ պանիր-733 դրամ

4. 20 գրամ կարագ-100 դրամ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պատասխանատու, դու գո՞հ ես քո աշխատանքից:

Ցուցակի մեջ չեն մտնում կոմունալ վճարը, տրանսպորտային ծախսերը, աղբահանության գումարը, գույքահարկը, դեղերի գումարը, հիգիենայի պարագաները, ջեռուցման ծախսը, հագուստի գնումը և էլի բազմաթիվ ծախսեր։

Շարունակելու ենք այս տեղեկատվության տարածումը մեկ շաբաթ շարունակ, որպեսզի փողից կուրացած ձեր աչքը վերջապես կարդա այն, անհոգի՛ պաշտոնյաներ:

Հրայր Կամենդատյան

