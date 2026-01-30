Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Միացյալ Նահանգները չի բացառում Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը, որը, ըստ Վաշինգտոնի, կլինի կանխարգելիչ։ «Կարծում եմ՝ իմաստուն և խելամիտ է կանխարգելիչ կերպով խափանել տարածաշրջանում տեղակայված հազարավոր ամերիկյան զորքերի և օբյեկտների, ինչպես նաև մեր դաշնակիցների վրա հարձակումը։ Հուսով եմ՝ բանը դրան չի հասնի»,- հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։               
 
Պայքարող հոգին

29.01.2026 | 21:59
Հունվարի 30
Ո՛չ մի չարիք չի պատահի ձեզ, երբ Ես ձեզ հետ եմ.
«Ամեն ինչ, որ Նա է օրհնում, բարի է»:
Այն ժամանակը, որ մի կողմ է մնում, այդ այն ժամանակն է, որ տրվում է` խաղաղ մի կողմ քաշվելու և Ինձ հետ առանձնանալու համար:
Այդտեղ դուք կգտնեք վերանորոգող ուժ, զորություն և բժշկություն:
Առանձնացումի օրեր ընտրեք երբեմն:
Օրեր, երբ Ինձ հետ ապրելով` կվերադառնաք հանգստացած ու կազդուրված մարմնով, մտապես և հոգեպես, կատարելու համար Իմ կողմից հանձնարարված գործերը: Ես երբե՛ք չեմ տա ձեզ այնպիսի բեռներ, որ դուք չկարողանաք տանել:
Ողջունեք սերը, ուրախությունը և խաղաղությունը:
Թույլ մի՛ տվեք, որ անձնական զգացումները, եսասիրական մտածումները վանեն դրանց:
Դրանցից յուրաքանչյուրն առանձին հրաշքներ է գործում, իսկ միասին ի զորու են անել ամե՛ն ինչ, ամե՛ն բան, որ հարկավոր է ձեր նյութական, իմացական և հոգևոր կյանքի համար:
Այս հրաշագործ հատկությունների մեջ է գտնվում ամեն հաջողություն: Նախ պետք է կարգի բերեք ձեր կյանքը, որպեսզի այն լինի պահանջվածի պես, այնուհետև ձեր ձեռնարկած գործերը հաջողություն կունենան:
ՈՒ այս բոլորը ոչ թե վազվզելով ու նյութաշխարհի մեջ մաքառելով ձեռք կբերվի, այլ հոգու ռազմադաշտում, քանզի այդտեղ են սրանք շահվում:
