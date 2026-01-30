Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանին նոր խոշոր հարված հասցնելու հնարավորությունն այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև երկրի միջուկային ծրագրի ու բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման վերաբերյալ նախնական բանակցությունները արդյունք չեն տվել: «Հուսանք, որ Իրանը արագ կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և կկնքի արդար ու իրավահավասար համաձայնագիր՝ առանց միջուկային զենքի, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերին»,- գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։               
 
Ենթարկվել է անմարդկային կտտանքների՝ հավատարիմ մնալով Հիսուս Քրիստոսին

Ենթարկվել է անմարդկային կտտանքների՝ հավատարիմ մնալով Հիսուս Քրիստոսին

Ենթարկվել է անմարդկային կտտանքների՝ հավատարիմ մնալով Հիսուս Քրիստոսին
30.01.2026 | 12:53

«Մի՛ ասա, թե միայն Քրիստոսի հանդեպ հավատն է քեզ փրկում, որովհետև դա անհնար է, եթե չհասնես Նրա հանդեպ սիրուն, որը դրսևորվում է գործերով։ Ինչ վերաբերում է միայն պարզ հավատին՝ «դևերն էլ են հավատում և դողում»:

(Հակոբոս 2․19)

Սիրո գործը կայանում է մերձավորի հանդեպ սրտանց բարի գործերում, մեծահոգության մեջ, համբերության մեջ և նյութական կարիքների սթափ ու խոհեմ օգտագործման մեջ»:

Սուրբ Մաքսիմոս Խոստովանող

(580–662 թթ.)

Քրիստոնյա մեծ աստվածաբան, եկեղեցական հայր։

Քրիստոսի ճշմարիտ Աստվածությունը և հավատը քարոզելու համար ենթարկվել է անմարդկային կտտանքների և հալածանքի, բայց հավատարիմ է մնացել Հիսուս Քրիստոսին դավանելու ճանապարհին։

«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից

