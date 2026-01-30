Նախանձել կարելի է նրա ինքնավստահությանը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանին նոր խոշոր հարված հասցնելու հնարավորությունն այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև երկրի միջուկային ծրագրի ու բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման վերաբերյալ նախնական բանակցությունները արդյունք չեն տվել: «Հուսանք, որ Իրանը արագ կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և կկնքի արդար ու իրավահավասար համաձայնագիր՝ առանց միջուկային զենքի, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերին»,- գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։               
 
30.01.2026 | 13:05

Ավինյան Տիգրանն ասում է, որ «մենք հաջորդ տարի պետք է պատրաստված լինենք նորարարական լուծումներով խնդիրները լուծելու։ Նոր տեխնոլոգիաներ կան, կարծում եմ, որ պետք է մենք էլ փորձարկենք դրանք, մասնավորապես ջրի լուծույթով աղի նախապես ցանումը փողոցներում»:

Նախ` Ավինյան Տիգրանը չգիտի կամ գիտակցաբար լռում է այն մասին, որ փողոցներում նախապես ցանած աղի լուծույթը կառաջացնի ավտոմեքենաների թափքի և արգելակային խողովակների կոռոզիա, կարագացնի բետոնի և ասֆալտի քայքայումը, մեծ վնաս կպատճառի հողին, ծառերին և բույսերին, ինչպես նաև կենդանիներին:

Սակայն, խնդիրը նույնիսկ դա չէ: Նախանձել կարելի է Ավինյան Տիգրանի ինքնավստահությանը, քանզի վերջինս առավել քան վստահ է, որ հաջորդ տարի Երևանը կրկին ինքն է կառավարելու:

Կարեն Հեքիմյան

