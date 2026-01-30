Նախանձել կարելի է նրա ինքնավստահությանը

Ավինյան Տիգրանն ասում է, որ «մենք հաջորդ տարի պետք է պատրաստված լինենք նորարարական լուծումներով խնդիրները լուծելու։ Նոր տեխնոլոգիաներ կան, կարծում եմ, որ պետք է մենք էլ փորձարկենք դրանք, մասնավորապես ջրի լուծույթով աղի նախապես ցանումը փողոցներում»:
Նախ` Ավինյան Տիգրանը չգիտի կամ գիտակցաբար լռում է այն մասին, որ փողոցներում նախապես ցանած աղի լուծույթը կառաջացնի ավտոմեքենաների թափքի և արգելակային խողովակների կոռոզիա, կարագացնի բետոնի և ասֆալտի քայքայումը, մեծ վնաս կպատճառի հողին, ծառերին և բույսերին, ինչպես նաև կենդանիներին:
Սակայն, խնդիրը նույնիսկ դա չէ: Նախանձել կարելի է Ավինյան Տիգրանի ինքնավստահությանը, քանզի վերջինս առավել քան վստահ է, որ հաջորդ տարի Երևանը կրկին ինքն է կառավարելու:
Կարեն Հեքիմյան