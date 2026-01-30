Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանին նոր խոշոր հարված հասցնելու հնարավորությունն այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև երկրի միջուկային ծրագրի ու բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման վերաբերյալ նախնական բանակցությունները արդյունք չեն տվել: «Հուսանք, որ Իրանը արագ կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և կկնքի արդար ու իրավահավասար համաձայնագիր՝ առանց միջուկային զենքի, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերին»,- գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։               
 
Նորություններ » «Օրհնյալ է Տեր Աստվածն իմ, որ ձեռքս վարժեցրեց պատերազմի և մատներս՝ ճակատամարտի»

«Օրհնյալ է Տեր Աստվածն իմ, որ ձեռքս վարժեցրեց պատերազմի և մատներս՝ ճակատամարտի»

«Օրհնյալ է Տեր Աստվածն իմ, որ ձեռքս վարժեցրեց պատերազմի և մատներս՝ ճակատամարտի»
30.01.2026 | 13:15

Երանելի մարտիրոս Բարաղամը խոր ծերության հասակում դատի տրվեց և բազում տանջանքներ կրեց Քրիստոսի անունը խոստովանելու համար:

Վերջապես անօրենները կուռքերին պաշտել ստիպելու նպատակով նրան բերեցին ապոլլոնի տաճարը և հրամայեցին ձեռքը պարզել բարկ զոհարանի վրա և ափի մեջ դրեցին վառած ածուխներ կնդրուկի ու զմուռսի հետ, հույս ունենալով, որ նա ածուխի տաքությանը չի դիմանա և այս զոհաբերության ընծան թափ կտա զոհարանի մեջ։

Եթե նա չդիմանար ու դա աներ, նրանք մտադրվել էին ծիծաղել ու ասել.

«Դու արդեն զոհ մատուցեցիր մեր աստվածներին»:

Բայց չարագործները չկարողացան հաղթել մարտիրոսի հաստատակամությունը: Ծերը մետաղից էլ ամուր ձեռքի մեջ պահեց վառվող ածուխները և տեղից չշարժվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ այրվեցին մատները և ածուխների հետ ընկան կրակարանի մեջ:

Նա միայն ցածր ձայնով ասում էր. «Օրհնյալ է Տեր Աստվածն իմ, որ ձեռքս վարժեցրեց պատերազմի և մատներս՝ ճակատամարտի» (Սաղմ. 143:1)։

Նման քաջություն և անպարտելիություն հանդես բերեց Քրիստոսի զինվոր, արիասիրտ տառապյալ Բարաղամը:

Ինչպես ասում է սուրբ Բարսեղ Մեծը, իր աջը պահելով Տիրոջ զոհասեղանի փոխարեն նա իրեն ողջակեզ մատուցեց Տիրոջը և Նրա ձեռքերի մեջ ավանդեց իր սուրբ հոգին:

«Սուրբ Հարության տաճար»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 119

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական բազաներն Ադրբեջանում

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական բազաներն Ադրբեջանում

Շիտալչայի անօդաչու թռչող սարքերի որսորդական բազան 2011-ից գործել է որպես Իսրայելի առաջադեմ անօդաչու թռչող սարքերի գործողությունների հիմնական բազաներից մեկը՝ Իրանի և Ռուսաստանի դեմ: Ըստ Իրանի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաների տարածված հայտարարությունների, անցյալում իսրայելական լրտեսական և հարձակողական ԱԹՍ-ները...

Սոցցանցային գրառումներ

«Եվրոպայի խիղճը»
«Եվրոպայի խիղճը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
Երազախաբություն «հավայի» կղզիներում
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.