30.01.2026
 
Նորություններ » Եթե նույնիսկ խնդրենք դառնալ Միության անդամ, մեզ չեն ընդունելու ո՛չ ՌԴ-ն, ո՛չ Բելառուսը

30.01.2026 | 17:02

Լավ, ինչքա՞ն կարելի է նսեմանալ, ստորանալ ու կրկնել, թե բա` մենք չենք ուզում ՌԴ-Բելառուս միության անդամ դառնալ, մենք չենք դառնա գուբերնիա:

Հա, եթե որևէ այդպիսի առաջարկ լիներ, դա կարելի էր քննարկել: Ու ընդունելու դեպքում էլ, մերժելու դեպքում էլ կնայվեր նորմալ:

Բայց ոչ մեկն այդպիսի առաջարկ չի արել ու չի անում: Ի՞նչ եք ամեն օր հուշտըլամիշ լինում:

Ավելին ասեմ, չնայած ամոթ է դա ասելը.

եթե նույնիսկ խնդրենք դառնալ Միության անդամ, մեզ չեն ընդունելու: Ո՛չ ՌԴ-ն, ո՛չ Բելառուսը:

Հերիք է ստորանաք, մի քիչ ծանր պահեք ձեզ:

Չեն առաջարկել ու չեն առաջարկելու, ու հենց դա ավելի ցավալի է, քան եթե այդպիսի ցանկություն ունենային ու առաջարկեին:

Ու լուրջ կասկածներ ունեմ, որ եթե հանկա՜րծ այդպիսի առաջարկ լիներ, տո հենց առաջինը, դրոշակը ձեռները վազելու էին էդ «ֆիկտիվ մերժողները», չէինք կարողանալու դրանց կանգնեցնենք:

Միհրան Միրզոյան

