ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանին նոր խոշոր հարված հասցնելու հնարավորությունն այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև երկրի միջուկային ծրագրի ու բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման վերաբերյալ նախնական բանակցությունները արդյունք չեն տվել: «Հուսանք, որ Իրանը արագ կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և կկնքի արդար ու իրավահավասար համաձայնագիր՝ առանց միջուկային զենքի, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերին»,- գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։               
 
Նորություններ » Ոստիկանությունը դիմել է ոստիկանություն

Ոստիկանությունը դիմել է ոստիկանություն

Ոստիկանությունը դիմել է ոստիկանություն
30.01.2026 | 18:46

Իրական Հայաստանում այնքան «անվտանգ է», որ ոստիկանության բաժինը ահազանգում է 102՝ պաշտպանվելու համար։

Մասնավորապես, վերջերս Ոստիկանության Մուշի բաժին ահազանգ է ստացվել, ապա հաղորդում է ներկայացվել ոստիկանության Գվարդիայի Շիրակի բաժնի կողմից։

ՆԳՆ նախարարի կողմից ձևավորված գվարդիայի Շիրակի բաժնի վրա մեկը հարձակվել է, կոտրել ապակիները, սարսափած ոստիկան հերթապահներն էլ դիմել են ոստիկանություն։

Գվարդիան, որ պետք է ապահովի պետական պաշտպանություն հատուկ ռազմավարական օբեյկտների, չի կարողացել ապահովել սեփական անվտանգությունը։

«Իրական» Հայաստանում փաստացի ոստիկանությունը կարող է միայն հարձակվել, օրինակ, եկեղեցու վրա, իսկ մյուս պարագաներում ինքն անզոր է, սա իրական պատկերն է։

Ինչ ասեմ, բարի գալուստ «իրական Հայաստան»՝ ստի, կեղծիքի, պարտության ու նվաստացման Հայաստան:

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

