Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.01.2026
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանին նոր խոշոր հարված հասցնելու հնարավորությունն այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև երկրի միջուկային ծրագրի ու բալիստիկ հրթիռների արտադրության սահմանափակման վերաբերյալ նախնական բանակցությունները արդյունք չեն տվել: «Հուսանք, որ Իրանը արագ կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և կկնքի արդար ու իրավահավասար համաձայնագիր՝ առանց միջուկային զենքի, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերին»,- գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։               
 
Նորություններ » Փորձ է արվում ստեղծել այլընտրանքային, կոոպերատիվ «Հայ Եկեղեցու» բաժանմունք Զինված ուժերում

Փորձ է արվում ստեղծել այլընտրանքային, կոոպերատիվ «Հայ Եկեղեցու» բաժանմունք Զինված ուժերում

Փորձ է արվում ստեղծել այլընտրանքային, կոոպերատիվ «Հայ Եկեղեցու» բաժանմունք Զինված ուժերում
30.01.2026 | 21:56

Եվ այսպես, ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով ԶՈՒ Հոգևոր առաջնորդությունը լուծարվել է։ Քայլը միանգամայն սպասելի էր, քանի որ բանակում պատվով և բարձր արդյունավետությամբ ծառայող գնդերեցները, չընկրկելով ճնշումների առաջ, հավատարիմ մնացին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և Հայոց Հայրապետին։

Ի՞նչ խնդիրներ է ձգտում լուծել փաշինյանական խունտան այս հերթական հակահայկական որոշմամբ։ Առայժմ կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների․ փորձ է արվում՝

1. Ստեղծել այլընտրանքային, կոոպերատիվ «Հայ Եկեղեցու» բաժանմունք Զինված ուժերում, որտեղ կծառայեն տիրադավ, ազգուրաց և կարգալույծ հոգևորականներ։

2. Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ենթակայությունից ամբողջությամբ հանել հայ սպայակազմը։ Եթե դա անմիջապես չհաջողվի, ապա խունտայի համար անբարեհույս, պայմանականորեն ասած՝ «էջմիածնական» սպաներին դուրս մղել բանակից, իսկ ուրացող «կճոյանականներին»՝ ծառայողական առաջխաղացում ապահովել։

3. Հետագա քայլերով բանակում աստիճանաբար ներգրավել կաթոլիկ, բողոքական և աղանդավորական հոգևորականների՝ հայ զինվորների հոգեորսությունը կազմակերպելու նպատակով։

4. Թուլացնել բանակում ազգային ինքնության հոգևոր առանցքը՝ այն փոխարինելով գաղափարապես անարմատ, կառավարելի և իրավիճակային «արժեհամակարգով»։

5. Զրկել Հայոց բանակը հոգևոր-եկեղեցական-բարոյական միասնականությունից՝ դրանով իսկ նվազեցնելով դիմադրողականությունն ու մարտական ոգին արտաքին և ներքին ահագնացող ճնշումների պայմաններում։

Իսկ թե ինչ իրական հետևանքներ կունենա այս որոշումը, ցույց կտա ժամանակը։ Համենայն դեպս, մինչ այժմ խունտային չի հաջողվել հավաքագրել ուրացող հոգևորականների որևէ նշանակալի քանակ, որոնց մի մասն էլ կարող էր դառնալ իր ազգադավ ծրագրերի կամակատարը Հայոց բանակում։

Անկասկած, այս որոշումը ևս դառնալու է խունտայի հերթական ամոթն ու խայտառակությունը՝ էլ ավելի ընդգծելով և խորացնելով նրա խոր անրջպետը ժողովրդի և Եկեղեցու հետ։

Աստվածն առաջ։

Մատթեոս 6։24՝

«Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կա՛մ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կա՛մ մեկին կմեծարի և մյուսին կարհամարհի։ Չեք կարող ծառայել և՛ Աստծուն, և՛ մամոնային»։

Արմեն Այվազյան

Դիտվել է՝ 198

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ձևավորվում է բլոկային նոր աշխարհաքաղաքականություն

Ձևավորվում է բլոկային նոր աշխարհաքաղաքականություն

Աշխարհի պատմության վերջին հարյուրամյակների ընթացքում, հատկապես, կապիտալիզմի բերած դինամիկ զարգացումների պայմաններում, միջազգային կորպորացիաների և վերպետական կապիտալի դերը գլոբալ քաղաքականության մեջ մշտապես աճել և վճռական դեր ու ազդեցություն է ունեցել մարդկության ճակատագրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Տենց էլ չհասկացա՝ աչքերս ինչ գույնի են
Տենց էլ չհասկացա՝ աչքերս ինչ գույնի են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.