Տառապանքը փրկում է
30.01.2026 | 21:59
Հունվարի 31
Բոլոր տեսակի զոհողությունները և բոլոր տառապանքները փրկարար իմաստ ունեն` սովորեցնելու և ամրացնելու համար մարդուն, որպեսզի նա էլ իր հերթին օգնի, բարձրացնի ու գործունեության մղի ուրիշներին:
Աստվածային միտքը և Նրա հրաշալի գործելակերպը անհամեմատ վեր են քո սահմանափակ մտքից ու ըմբռնումներից:
Ոչ մի մանրամասն մոռացված չէ Իմ ծրագրերի մեջ` որ արդեն իսկ կատարյալ է:
Առանց հայրենիքի սիրո, առանց քաջության արարքների
նրանք գնում են ցասում ցուցաբերելով:
Մաքուր առաքինությունները քշվել են հեռու` հրդեհից:
Ձեռքը գործածվում է հրանոթ պահելու, բայց ինչ պիտի լինի
«Պատկերն Աստծո», որ նոր գեղեցկությամբ պետք է մաքրվի քո ձեռքով:
