Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հանդիպել է Իրանի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի հետ. պաշտոնյայի այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել՝ հաղորդում է РИА Новости-ն։ Քննարկվել են երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանն ու Մերձավոր Արևելքի իրավիճակին առնչվող հարցեր: Կրեմլը Վաշինգտոնին և Թեհրանին կոչ է արել հրաժարվել ուժի կիրառումից և կենտրոնանալ բանակցությունների վրա:               
 
Դաշնամուրիստ նախագահ ու դհոլչի վարչապետ ունենք՝ աշխարհը չունի

Բոլոր ժամանակներում եղել են օրվա իշխանության նվագի տակ պարողներ, իշխանության տաքուկ տեղում տեղավորվող և այդ կերպ իրենց անձնական խնդիրները լուծողներ։ Բայց երբ երկրի վարչապետը, ամեն օր բնակիչների նյարդերի հետ խաղալուց բացի, հարվածային գործիքներով զարկում է թմբուկներին, ու նրա նվագի տակ պարում են, դա արդեն նորություն է։ Դա էլ հենց պետք է Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի շարունակի նյուզմեյքեր լինել, հանրության ուշադրությունը շեղել Հայաստանի անվտանգային ծանր իրավիճակից, Բաքվում տանջվող հայ գերիներից, ավելի քան 15 միլիարդ դոլար պետական պարտքից, կենսաթոշակառուների խղճուկ թոշակներից, պետական բյուջեն պարգևավճարներով թալանելուց, տնտեսության վատթար վիճակից, Հայաստանում մոլեգնող թմրամոլությունից ու խաղամոլությունից։ Ունենք պարապ գործերով զբաղվող, Անգլիայի թագուհու դագաղի հետ սելֆի անող, ուրիշ երկրների ղեկավարների համար դաշնամուր նվագող նախագահ և դհոլչի վարչապետ։ Դուք դըմփ-դըմփ-հու արեք։

Ոսկան Սարգսյան

