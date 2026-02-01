Նորից սկսել
31.01.2026 | 21:59
Դո՛ւք եք աշխարհի լույսը. մի քաղաք, որ լեռան վրա է կանգնած, չի՛ կարող թաքնվել... թող այդպե՛ս փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերը ու փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է (Մատթեոս 5, 14:16)
Քա՛ջ եղիր. մի’ վախենա. վաղը մի նոր կյանք սկսիր: Մի կողմ դիր հին սխալները և ամեն ինչ նորի՛ց սկսիր: Ես քեզ նոր հնարավորություն կտամ: Զուր մի’ ծանրաբեռնիր ինքդ քեզ և մի մատնվիր անհուսության: Եթե Իմ ներողամտությունը վերաբերեր միայն արդարին, նրանց, ովքեր չեն մեղանչում, ինչի՞ նման կլիներ այն:
Հիշի՛ր, թե ինչ ասացի Մարիամի մասին. «ՈՒմ շատ ներվեց, նա շատ կսիրի»:
Ինչու՞ եք անդադար խռովվում ու մտահոգվում: Պատրաստ եմ ամեն տեսակ ընտիր բաներ ձեզ տալ, սակայն ձեր կյանքը արատավորված է մտահոգություններով ու անհանգստություններով: Այդպես կարող եք անգամ խորտակել շտեմարաններն Իմ գանձերի: Ես կարող եմ օրհնել միայն զվարթ ու երախտապարտ սրտերը:
Անպայման ուրա՛խ ու զվա՛րթ եղեք:
