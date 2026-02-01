Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հանդիպել է Իրանի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի հետ. պաշտոնյայի այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել՝ հաղորդում է РИА Новости-ն։ Քննարկվել են երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանն ու Մերձավոր Արևելքի իրավիճակին առնչվող հարցեր: Կրեմլը Վաշինգտոնին և Թեհրանին կոչ է արել հրաժարվել ուժի կիրառումից և կենտրոնանալ բանակցությունների վրա:               
 
31.01.2026 | 22:00
Տե՛ր ամենակալ Աստված,
Այսօր, հիշատակելով Քո հավատարիմ վկային` Սուրբ Սարգիս զորավարին,
աղաչում ենք Քեզ՝ նրա բարեխոսությամբ զորացրու մեր հավատը, ամրացրու մեր սիրտը փորձությունների մեջ։
Սուրբ Սարգիս,
Քրիստոսի հավատքի անխոնջ սպասավոր, աղաչիր մեզ համար, որ այս օրն անցնենք Քրիստոսի խաղաղությամբ և սիրով։
Արագահա՛ս Սուրբ Սարգիս,
քո բարեխոսությամբ խնդրիր մեզ համար
Խաղաղություն մեր հայրենիքին,
Իմաստություն երիտասարդներին,
Առողջություն հիվանդներին,
ՈՒժ և կարողություն նեղությունների մեջ գտնվողներին,
Սեր և միաբանություն բոլորին։
Ամեն։
.