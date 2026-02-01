Աղոթարան
31.01.2026 | 22:00
Տե՛ր ամենակալ Աստված,
Այսօր, հիշատակելով Քո հավատարիմ վկային` Սուրբ Սարգիս զորավարին,
աղաչում ենք Քեզ՝ նրա բարեխոսությամբ զորացրու մեր հավատը, ամրացրու մեր սիրտը փորձությունների մեջ։
Սուրբ Սարգիս,
Քրիստոսի հավատքի անխոնջ սպասավոր, աղաչիր մեզ համար, որ այս օրն անցնենք Քրիստոսի խաղաղությամբ և սիրով։
Արագահա՛ս Սուրբ Սարգիս,
քո բարեխոսությամբ խնդրիր մեզ համար
Խաղաղություն մեր հայրենիքին,
Իմաստություն երիտասարդներին,
Առողջություն հիվանդներին,
ՈՒժ և կարողություն նեղությունների մեջ գտնվողներին,
Սեր և միաբանություն բոլորին։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ