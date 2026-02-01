Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.02.2026
 
«Մենք կարևոր դասեր ենք քաղել և արժեքավոր փորձ ենք ձեռք բերել նախորդ պատերազմից։ Ներկայումս մեր բալիստիկ հրթիռները գտնվում են իրենց դիրքերում, մեր ուժը մնում է անսասան։ Սա ամենահստակ ուղերձն է, որը մենք կարող ենք հղել Միացյալ Նահանգներին` եթե տեղի ունենա հարձակում, մենք կպատասխանենք շոկային, արագ և շատ հզոր հակահարվածով»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Տեր կանգնենք մեր Հայրենիքին, մեր պետականությանն ու պետությանը

Տեր կանգնենք մեր Հայրենիքին, մեր պետականությանն ու պետությանը

Տեր կանգնենք մեր Հայրենիքին, մեր պետականությանն ու պետությանը
01.02.2026 | 11:37

Սիրելիներ,

Եղեք համբերատար, անսասան՝ կատարյալ վստահելով մերազնյա իմաստուն, արթուն եւ շրջահայաց Վեհափառ Հայրապետին։

Հայոց Եկեղեցին խաղաղ եւ անշտապ նավարկում է փոթորկված օվկիանոսում՝ անցնելով մեծ եւ ծանր փորձության միջով։

Հակաեկեղեցական այս արշավը, արդարեւ, անխոհեմ է, ազգադավ եւ պետականաքանդ։

Հայոց Եկեղեցին այսօր պաշտպանելով իր աստվածային ինքնիշխանությունը եւ իր նվիրապետական կարգերը, կանոններն ու իրավունքները՝ ջանքեր է գործադրում պահպանելու մեր պետության սահմանադրական կարգը եւ օրինականությունը։

Մեզանից յուրաքանչյուրից պահանջվում է, որ մնանք հաստատուն եւ հստակ կեցվածքով՝ հավատարիմ մեր ազգային ինքնությանը, արժեքներին, Սբ Ավանդին եւ Արդար դատին։

Տեր կանգնենք մեր Հայրենիքին, մեր պետականությանն ու պետությանը, որոնք ազգային՝ վերանձնական, բացարձակ արժեքներ են։

Հիշեցեք, ամենքս, ի վերջո, պատասխան ենք տալու խղճի, պատմության եւ Ամենակալ Աստծո

առջեւ։

Հայր Ասողիկ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 173

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ և հայտարարել, որ Բաքուն պատրաստ է ներդրում ունենալ իրավիճակի կարգավորման գործում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ գալիս է փետրվարը
Երբ գալիս է փետրվարը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.