Աննա Աննմանովնան

Դեռ էն գլխից, երբ շփում ունեի ՀԺ թերթի հետ, խմբագրության աշխատակիցները բողոքում էին, որ նիկոլը անընդհատ կնոջ ազդեցության տակ է։
Երբ նա վարչապետ դարձավ, նոր միայն զգացի, թե ինչպիսի արագությամբ է մեծանում այդ ազդեցությունը, ես կասեի երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Եվ աստիճանաբար գնալով ավելի ու ավելի նկատելի եղավ այսբերգի չերևացող մասը։
Բանը հասավ նրան, որ Հայաստանում ուժային համակարգը գրեթե 90 տոկոսով կազմավորվեց Աննայի շրջապատից։
Նիկոլը մեր արական ուժը գտավ կանանց մեջ։
Առաջին տիկին ինքնակոչի հագ ու կապը, ռեստորանային դրամահավաքները, ծախսերը, հանգիստը և մնացած փողային այլ գործարքները արվում են իր իսկ ձեռամբ։ Դա ներքին քաղաքականությունում, բա արտաքի՞նը...
Նկատի ունենալով տիկնոջ ազգային ծագումնաբանությունը պիտի հասկանալ, թե որքան մեծ է նրա դերը այդ գործում։
Հարց է, եթե Աննան չլիներ նիկոլի կինը, արդյո՞ք նիկոլը կհասներ վարչապետի պաշտոնին։ Հենց դրա համար էլ Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը կազմում է համաշխարհային գլոբալ քաղաքականության մի մասը։
Իսկ սովորական ինտելեկտուալ մարդը պիտի որ իմանա` ովքե՞ր են աշխարհում տոն տալիս։ Դրա համար էլ առաջին տիկինը, մասամբ ծպտված, թեթևակի մտած նիկոլի թևը, ինքն է գլխավոր խորհրդականը, թե՛ ֆինանսներում, թե՛ պաշտոնական նշանակումներում և թե՛ ներքին և արտաքին քաղաքականությունում։
Իսկապես, այսբերգի երևացող մասը ահռելի փոքր է չերևացող զանգվածից։
Բայց, որ նա առաջին տիկին լինելուց զատ նաև երկրի առաջին մտավորականն է, դա արդեն իրոք հայտնություն է։ Ասենք, նա ստեղծեց մի դպրոց, որ «նորաձև» է։ Իրավամբ, նա էլ ամեն մեկիս բարևից հետո կարող է հարցնել` ի՞նչ ես կարդում։
Լավից, վատից պաշտոնի հակում ունեցող մարդը, պիտի որ պատասխանի` Թալմուդ...
Պարզ է, որ էսքանից հետո մեր նեղությունները տեղ չունեն վարչապետի օրակարգում։ Նա չափազանց զբաղված մարդ է...
Կամ եկեղեցու դեմ պայքարի պլաններ է մշակում, կամ հեծանիվ քշում, կամ էլ թմբուկ զարկում։ Էլի փա՜ռք Աստծո, որ կողքին Աննա կա...
Բա երկիրը մեն֊մենակ ո՞նց կառավարի։
31.01.2026թ.
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ