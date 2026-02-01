Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.02.2026
 
«Մենք կարևոր դասեր ենք քաղել և արժեքավոր փորձ ենք ձեռք բերել նախորդ պատերազմից։ Ներկայումս մեր բալիստիկ հրթիռները գտնվում են իրենց դիրքերում, մեր ուժը մնում է անսասան։ Սա ամենահստակ ուղերձն է, որը մենք կարող ենք հղել Միացյալ Նահանգներին` եթե տեղի ունենա հարձակում, մենք կպատասխանենք շոկային, արագ և շատ հզոր հակահարվածով»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Աննա Աննմանովնան

Աննա Աննմանովնան

Աննա Աննմանովնան
01.02.2026 | 11:45

Դեռ էն գլխից, երբ շփում ունեի ՀԺ թերթի հետ, խմբագրության աշխատակիցները բողոքում էին, որ նիկոլը անընդհատ կնոջ ազդեցության տակ է։

Երբ նա վարչապետ դարձավ, նոր միայն զգացի, թե ինչպիսի արագությամբ է մեծանում այդ ազդեցությունը, ես կասեի երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Եվ աստիճանաբար գնալով ավելի ու ավելի նկատելի եղավ այսբերգի չերևացող մասը։

Բանը հասավ նրան, որ Հայաստանում ուժային համակարգը գրեթե 90 տոկոսով կազմավորվեց Աննայի շրջապատից։

Նիկոլը մեր արական ուժը գտավ կանանց մեջ։

Առաջին տիկին ինքնակոչի հագ ու կապը, ռեստորանային դրամահավաքները, ծախսերը, հանգիստը և մնացած փողային այլ գործարքները արվում են իր իսկ ձեռամբ։ Դա ներքին քաղաքականությունում, բա արտաքի՞նը...

Նկատի ունենալով տիկնոջ ազգային ծագումնաբանությունը պիտի հասկանալ, թե որքան մեծ է նրա դերը այդ գործում։

Հարց է, եթե Աննան չլիներ նիկոլի կինը, արդյո՞ք նիկոլը կհասներ վարչապետի պաշտոնին։ Հենց դրա համար էլ Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը կազմում է համաշխարհային գլոբալ քաղաքականության մի մասը։

Իսկ սովորական ինտելեկտուալ մարդը պիտի որ իմանա` ովքե՞ր են աշխարհում տոն տալիս։ Դրա համար էլ առաջին տիկինը, մասամբ ծպտված, թեթևակի մտած նիկոլի թևը, ինքն է գլխավոր խորհրդականը, թե՛ ֆինանսներում, թե՛ պաշտոնական նշանակումներում և թե՛ ներքին և արտաքին քաղաքականությունում։

Իսկապես, այսբերգի երևացող մասը ահռելի փոքր է չերևացող զանգվածից։

Բայց, որ նա առաջին տիկին լինելուց զատ նաև երկրի առաջին մտավորականն է, դա արդեն իրոք հայտնություն է։ Ասենք, նա ստեղծեց մի դպրոց, որ «նորաձև» է։ Իրավամբ, նա էլ ամեն մեկիս բարևից հետո կարող է հարցնել` ի՞նչ ես կարդում։

Լավից, վատից պաշտոնի հակում ունեցող մարդը, պիտի որ պատասխանի` Թալմուդ...

Պարզ է, որ էսքանից հետո մեր նեղությունները տեղ չունեն վարչապետի օրակարգում։ Նա չափազանց զբաղված մարդ է...

Կամ եկեղեցու դեմ պայքարի պլաններ է մշակում, կամ հեծանիվ քշում, կամ էլ թմբուկ զարկում։ Էլի փա՜ռք Աստծո, որ կողքին Աննա կա...

Բա երկիրը մեն֊մենակ ո՞նց կառավարի։

31.01.2026թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 202

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ և հայտարարել, որ Բաքուն պատրաստ է ներդրում ունենալ իրավիճակի կարգավորման գործում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ գալիս է փետրվարը
Երբ գալիս է փետրվարը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.