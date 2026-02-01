Երբ գալիս է փետրվարը

Պուճուր ժամանակ ինձ թվում էր, թե «փետրվար» նշանակում ա փետ + վառել։ Դե, ցուրտ ա։ Հետո իմացա, որ ռուսերենն էլ ա դրան նման հնչում՝ «ֆեվռալ», ու եզրակացրի, որ ռուսերեն «ֆեվ» նշանակում ա փետ, իսկ «ռալ»՝ վառել։ Հետո իմացա, որ անգլերենն էլ ա շատ նման՝ «ֆեբրուարի», ուրեմն՝ անգլերեն «ֆեբ» փետ ա նշանակում, իսկ «րուարի»՝ վառել։
Փաստորեն՝ ստացվում էր, որ ամբողջ աշխարհը հայերեն ա խոսում, բայց ամեն մեկն իր ձևով աղավաղում ա մեր սիրուն լեզուն։
Բայց երբ իմացա, որ անգլիացիք վարունգին «քյուքյումբար» են ասում, մեջս կասկած ընկավ՝ կա՛մ անգլիացիք հայերեն չգիտեն, կա՛մ էլ դրանց վարունգն ուտելու բան չի․․․
Հենրիկ Պիպոյան