Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.02.2026
 
«Մենք կարևոր դասեր ենք քաղել և արժեքավոր փորձ ենք ձեռք բերել նախորդ պատերազմից։ Ներկայումս մեր բալիստիկ հրթիռները գտնվում են իրենց դիրքերում, մեր ուժը մնում է անսասան։ Սա ամենահստակ ուղերձն է, որը մենք կարող ենք հղել Միացյալ Նահանգներին` եթե տեղի ունենա հարձակում, մենք կպատասխանենք շոկային, արագ և շատ հզոր հակահարվածով»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Երբ գալիս է փետրվարը

Երբ գալիս է փետրվարը

Երբ գալիս է փետրվարը
01.02.2026 | 14:42

Պուճուր ժամանակ ինձ թվում էր, թե «փետրվար» նշանակում ա փետ + վառել։ Դե, ցուրտ ա։ Հետո իմացա, որ ռուսերենն էլ ա դրան նման հնչում՝ «ֆեվռալ», ու եզրակացրի, որ ռուսերեն «ֆեվ» նշանակում ա փետ, իսկ «ռալ»՝ վառել։ Հետո իմացա, որ անգլերենն էլ ա շատ նման՝ «ֆեբրուարի», ուրեմն՝ անգլերեն «ֆեբ» փետ ա նշանակում, իսկ «րուարի»՝ վառել։

Փաստորեն՝ ստացվում էր, որ ամբողջ աշխարհը հայերեն ա խոսում, բայց ամեն մեկն իր ձևով աղավաղում ա մեր սիրուն լեզուն։

Բայց երբ իմացա, որ անգլիացիք վարունգին «քյուքյումբար» են ասում, մեջս կասկած ընկավ՝ կա՛մ անգլիացիք հայերեն չգիտեն, կա՛մ էլ դրանց վարունգն ուտելու բան չի․․․

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 517

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ և հայտարարել, որ Բաքուն պատրաստ է ներդրում ունենալ իրավիճակի կարգավորման գործում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ գալիս է փետրվարը
Երբ գալիս է փետրվարը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.