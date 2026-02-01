Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.02.2026
 
«Մենք կարևոր դասեր ենք քաղել և արժեքավոր փորձ ենք ձեռք բերել նախորդ պատերազմից։ Ներկայումս մեր բալիստիկ հրթիռները գտնվում են իրենց դիրքերում, մեր ուժը մնում է անսասան։ Սա ամենահստակ ուղերձն է, որը մենք կարող ենք հղել Միացյալ Նահանգներին` եթե տեղի ունենա հարձակում, մենք կպատասխանենք շոկային, արագ և շատ հզոր հակահարվածով»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։               
 
Նորություններ » Որ սահմանը բացվի՝ Հայաստանն ի՞նչ է արտահանելու Թուրքիա

Որ սահմանը բացվի՝ Հայաստանն ի՞նչ է արտահանելու Թուրքիա

Որ սահմանը բացվի՝ Հայաստանն ի՞նչ է արտահանելու Թուրքիա
01.02.2026 | 14:51

1990-ականներին որքան հին գորգ, կարպետ կար, գյուղերից գնեցին․ հավաքեցին, ուղարկեցին Թուրքիա։ ՔՊ-ական իշխանությունն այնպես է երազում ամեն գնով, տարատեսակ զիջումներով բացել Թուրքիայի հետ սահմանը,կարծես դրանից հետո Հայաստանի արտադրանքը, արդյունաբերական ապրանքները հեղեղելու են թուրքական շուկան։ Թուրքիայի հետ սահմանը բացվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի հետ մտերիմ, տհաճ մականուններով օլիգարխները Թուրքիայից էժան ապրանքներ են ներկրելու և թուրքական ապրանքների շահույթից ավելի են հարստանալու։ Հայաստանի խոշոր հարկատուների մեջ արդյունաբերական հսկաներ չկան, Հայաստանը չունի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն։ Աշխարհում մտքի, տեխնոլոգիաների, գիտելիքահեն տնտեսությունների սուր մրցակցություն է, իսկ Հայաստանը կառավարում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով՝ 7 տարի առաջին դասարանում մնացածները, որոնք լուռումունջ, քրտնաջան աշխատելու փոխարեն շոուներ են անում, ստերով արդուկում Հայաստանի հպարտ քաղաքացիների գլուխները։ Քանի դեռ իրենք են իշխում, Հայաստանը չի կարող հաջողությունների հասնել, մրցունակ լինել:

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 163

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Ալիևը փորձում է պղտոր ջրերում ձուկ որսալ

Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ և հայտարարել, որ Բաքուն պատրաստ է ներդրում ունենալ իրավիճակի կարգավորման գործում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ գալիս է փետրվարը
Երբ գալիս է փետրվարը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.