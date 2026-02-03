«Խաչակրաց արշավանք»՝ առանց ճանապարհային քարտեզի

1212 թվականին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հազարավոր երեխաների ու պատանիների թվում էր, թե կարող են ազատագրել Երուսաղեմը արաբական տիրապետությունից։
Զենքին չտիրապետող և անգամ ճանապարհը չիմացող ինքնավստահ երեխաների 20000-անոց խումբը շարժվեց դեպի Երուսաղեմ, արդյունքում` երեխաների ու պատանիների խաչակրաց արշավանքը ավարտվեց ոչ թե Պաղեստինում, այլ՝ Ալժիրում, ուր նրանց տեղափոխել էին Հռոմից` գերության հանձնելու, ընդ որում, Հռոմ հասել էր ընդամենը 4000-ը. մնացածը ճանապարհին մահացել էին։
Հիմա, երբ տեսնում եմ, թե քաղաքական զինանոցին և քաղաքական ճանապարհի քարտեզին չտիրապետող տարբեր տարիքի ինքնավստահ երեխաների խմբեր ինչպես են փորձում ազատագրել Հայաստանը, հասկանում եմ, որ այդ ցանկությունները ևս, ըստ էության, ավարտվելու են պայմանական Ալժիրներում գերությամբ...լավագույն դեպքում։
Վահե Գրիգորյան