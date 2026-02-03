Իրանի շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ. պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր

Պարսից ծոց, Հորմուզի նեղուց և Օմանի ծոց. այս աշխարհագրական տեղանունները այսօր նույնականացվում են նոր աշխարհամարտի բռնկման հետ: Թրամփը այստեղ է ուղարկում ամերիկյան գերհզոր նավատորմն ու ավիակիրը: Այստեղ են հավաքվում նաև Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմանավերը՝ համատեղ զորավարժությունների պատրվակով: Եթե առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հիմնական պատճառը գաղութային հարցն էր, եվրոպական հեգեմոնիայի խնդիրը, և Իրանը ծայրագավառ էր ու կապ չուներ պատերազմական զարգացումների հետ, ապա այժմ Իրանը դարձել է կենտրոնական հանգույց, և նրա շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ: Պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր: Դրանք և՛ աշխարհաքաղաքական են, և՛ էներգետիկ, և՛ քաղաքակրթական: Վերը նշված աշխարհագրական տարածքներից արտահանվում է համաշխարհային նավթագազային ռեսուրսների մի մեծ չափաբաժին, որից կախված է արևմտյան և չինական տնտեսությունների գործունեությունն ու զարգացումը: Որքա՞ն է պատերազմի հավանականությունը՝ դժվար է ասել: Միասնական կարծիք չկա, բայց ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ռազմավարության մեջ «Չարի առանցքի» պետությունների հակաամերիկյան վարչակարգերի ոչնչացման հայեցակարգը գործադրվում է: Հիշենք, որ այդ ցանկում ժամանակին ընդգրկված էին նաև Աֆղանստանը, Իրաքը, Սիրիան, Լիբիան: Հուսանք՝ մարդկությունը կխուսափի այս մեծ արյունահեղությունից:
Գարիկ Քեռյան