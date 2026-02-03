Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.02.2026
 
«Իրանի վրա ցանկացած հարձակում պետք է արժանանա անհապաղ և վճռական հակահարվածի։ Չի կարելի թշնամուն ժամանակ թողնել` նախաձեռնությունը զավթելու համար։ Պատերազմի դեպքում ոչ մի ամերիկացի ապահով չի լինի, և տարածաշրջանի հրդեհը կայրի ԱՄՆ-ին ու նրա դաշնակիցներին։ Աշխարհը կտեսնի Իրանի այլ դեմքը»,- հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդուլրահիմ Մուսավին:                
 
Նորություններ » Իրանի շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ. պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր

Իրանի շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ. պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր

Իրանի շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ. պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր
01.02.2026 | 18:37

Պարսից ծոց, Հորմուզի նեղուց և Օմանի ծոց. այս աշխարհագրական տեղանունները այսօր նույնականացվում են նոր աշխարհամարտի բռնկման հետ: Թրամփը այստեղ է ուղարկում ամերիկյան գերհզոր նավատորմն ու ավիակիրը: Այստեղ են հավաքվում նաև Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմանավերը՝ համատեղ զորավարժությունների պատրվակով: Եթե առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հիմնական պատճառը գաղութային հարցն էր, եվրոպական հեգեմոնիայի խնդիրը, և Իրանը ծայրագավառ էր ու կապ չուներ պատերազմական զարգացումների հետ, ապա այժմ Իրանը դարձել է կենտրոնական հանգույց, և նրա շուրջ ստեղծվել է պատերազմի օջախ: Պատճառները տանում են դեպի Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի գլոբալ շահեր: Դրանք և՛ աշխարհաքաղաքական են, և՛ էներգետիկ, և՛ քաղաքակրթական: Վերը նշված աշխարհագրական տարածքներից արտահանվում է համաշխարհային նավթագազային ռեսուրսների մի մեծ չափաբաժին, որից կախված է արևմտյան և չինական տնտեսությունների գործունեությունն ու զարգացումը: Որքա՞ն է պատերազմի հավանականությունը՝ դժվար է ասել: Միասնական կարծիք չկա, բայց ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ռազմավարության մեջ «Չարի առանցքի» պետությունների հակաամերիկյան վարչակարգերի ոչնչացման հայեցակարգը գործադրվում է: Հիշենք, որ այդ ցանկում ժամանակին ընդգրկված էին նաև Աֆղանստանը, Իրաքը, Սիրիան, Լիբիան: Հուսանք՝ մարդկությունը կխուսափի այս մեծ արյունահեղությունից:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 841

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP-ը ունի ներուժ՝ ԱՄՆ-ի բիզնես-ներկայությունը Հարավային Կովկասում վերածելու ռազմավարական ներկայության

TRIPP-ը ունի ներուժ՝ ԱՄՆ-ի բիզնես-ներկայությունը Հարավային Կովկասում վերածելու ռազմավարական ներկայության

Փոխնախագահ Վենսի տարածաշրջանային այցին մնացել են հաշված օրեր։ Այս այցը մեր տարածաշրջանում ամերիկյան աշխարհաքաղաքական շահերի առաջխաղացման կարևոր հանգրվաններից մեկն է լինելու։ Սա բնական տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական մրցակցություն է, որի տվյալ փուլում առավելությունը ԱՄՆ-ի կողմն է...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում
Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.