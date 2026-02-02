Սեր գործածել
01.02.2026 | 21:59
Հսկի՛ր մեզ վրա և պաշտպանի՛ր մեզ:
Սիրո պակասը փակում է ճանապարհը:
Պետք է բոլորին սիրեք.
նրանց, ովքեր հոգնեցնում ու նեղացնում են ձեզ և նրանց, ովքեր սիրում են ձեզ:
Սե՛ր գործադրեք:
Ա՛յս է Իմ թելադրանքը և մեծագույն դասը:
Դուք ունեք ամենամե՛ծ ՈՒսուցիչը:
Պիտի սիրե՛ք. այլապես ինչպե՞ս կարող եք բնակվել Իմ մեջ, որտեղ տեղ չունի առանց սիրո մարդը:
Չկա սահման Իմ զորությանը: Արե՛ք ձեր կարողացածը և մնացյալը Ի՛նձ թողեք:
Խաղաղությունը և վստահությունը կգա՛ն անպատճառ:
Մի’ վախեցեք, Ես ձեզ պաշտպանող Փաստաբա՛նն եմ, ձե՛ր Միջնորդը:
