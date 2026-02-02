Հայ Եկեղեցու թուլացմանն ուղղված քայլերը համընկնում են տարածաշրջանային հակահայ օրակարգերի հետ

Հայտարարություն
Վերջին օրերին ականատես ենք լինում գործող կոլաբորացիոն ռեժիմի հերթական վտանգավոր քայլերին՝ ուղղված Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ համակարգված ճնշումների խորացմանը։
Մասնավորապես՝ խոր մտահոգություն է առաջացնում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր ծառայողների գործունեությունը դադարեցնելը ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում, այն հոգևոր հայրերի, որոնք տարիներ շարունակ ծառայել են զինծառայողներին՝ նրանց կողքին լինելով ծառայության ծանրագույն պահերին, պատերազմական և հետպատերազմական փորձությունների ընթացքում։ Այս քայլը հարված է զինվորի հոգևոր ապահովությանը և հանգեցնելու է բանակի ներսում հոգևոր-բարոյական միջավայրի թուլացմանը։
Միևնույն ժամանակ խիստ դատապարտելի ենք համարում արհեստականորեն հարուցված քրեական գործերը, որոնց ակնհայտ նպատակը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների ազատ տեղաշարժը սահմանափակելն է և նրանց մասնակցությունը Ավստրիայում նախատեսված եպիսկոպոսաց ժողովին կանխելը։ Սա բացահայտ միջամտություն է Եկեղեցու ներքին կառավարմանը և նրա կանոնական կյանքին։
Այս ամենը տեղավորվում է վարչապետի աթոռը ապօրինի զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրականացվող Եկեղեցու դեմ ուղղված ավելի լայն քաղաքականության շրջանակում, որը քողարկվում է «եկեղեցու բարենորոգման» լոզունգներով, սակայն իրականում նպատակ ունի Եկեղեցին զրկել իր ինքնուրույնությունից, հեղինակությունից և ազգային առաքելությունից՝ այն վերածելով իշխանությանը ենթակա, «գրպանային» կառույցի։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ հստակ ամրագրված է Եկեղեցու և պետության տարանջատման սկզբունքը։ Պետությունը իրավասու չէ միջամտել Եկեղեցու կառավարման, ներքին կարգապահության և հոգևոր կյանքի հարցերին։ Ներկայիս գործողությունները հանդիսանում են ՀՀ Սահմանադրության և հավատքի ազատության ու դրա գործադրման մարդու իրավունքների միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքների կոպտագույն խախտում։
Հայ Եկեղեցու թուլացմանն ուղղված այս քայլերը օբյեկտիվորեն համընկնում են տարածաշրջանային հակահայ օրակարգերի հետ և ծառայում են այն ուժերին, որոնք շահագրգռված են հայկական ինքնության հիմնասյուների քայքայմամբ։ Հայ Առաքելական Եկեղեցին դարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի գոյության, դիմադրության և ինքնության առանցքային կառույցը, և նրա դեմ ցանկացած հարձակում հարված է ամբողջ ազգին։
Կոչ ենք անում քաղաքացիական կառույցներին և միջազգային գործընկերներին չլռել և հստակ գնահատական տալ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ իրականացվող այս վտանգավոր քաղաքականությանը։
Հայ հասարակությունը պետք է արթուն մնա առկա վտանգներին դեմ հանդիման և շարունակի հավատարիմ մնալ Առաքելական Եկեղեցուն և նրա առաջնորդությանը։
Ազգային-ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդ
1 փետրվարի, 2026 թ․, ք․ Երևան