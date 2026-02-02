Ընտրություններում հաղթելու հնարավորություն ստանում են նրանք, ովքեր ունեն սոցիալական հենարան ու ֆինանսական մեծ միջոցներ

Հերթական խորհրդարանական ընտրություններում իշխանությունների դաշնակիցները` գիտակցված կամ առանց գիտակցելու, նրանք են, ովքեր ունենալով առավելագույնը 0-ից մինչեւ 2 տոկոս ձայներ ստանալու հավակնություն, այնուամենայնիվ որոշում են մասնակցել ընտրություններին:
Ամբողջ աշխարհում, և բացառություն չէ նաև Հայաստանր, ընտրություններում հաղթելու հնարավորություն ստանում են նրանք, ովքեր ունեն սոցիալական հենարան, ֆինանսական մեծ միջոցներ (խոսքը քաղաքական կազմակերպության մասին է), քաղաքական խարիզմատիկ կերպարներ, և այլն:
Հայկական քաղաքական ներկապնակը այն մասին է, թե ինչպես կարելի է ընտրություններով իշխանություն փոխելը դարձնել քիչ հնարավոր:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ