02.02.2026
 
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Իրենց արմատներից կառչած ազգերը կարող են ունենալ ապագա

Իրենց արմատներից կառչած ազգերը կարող են ունենալ ապագա

Իրենց արմատներից կառչած ազգերը կարող են ունենալ ապագա
02.02.2026 | 13:03

Ճիշտ է, այսօրվա դիսկուսում ես կարող եմ հետամնաց երևալ, բայց եթե ազգայինը հետամնացության հետ է համեմատվում, ոչինչ՝ թող ինձ ընկալեն հետամնաց։

Չեմ առաջարկում տարազով ապրել կամ տարազով գնալ աշխատանքի, բայց կարող ենք մեր ազգային տարազը օգտագործել տոնական առիթների ժամանակ։ Ինչո՞ւ ոչ՝ եվրոպական տարբեր ազգերի օրինակով ամիսը կամ շաբաթը մեկ անգամ տարազով դուրս գալ փողոց, որպեսզի և՛ մեր քաղաքի հյուրերը, տուրիստները տեսնեն մեր ազգայինը, և՛ մեր աչքը սովորի, որ մենք ունեցել ենք նման հագ ու կապ, նման ապրելակերպ, որը պետք է փոխանցենք նաև ապագա սերունդներին։

Եվ առհասարակ, ես կարծում եմ, որ մեր ազգային տարազը բավականին ճաշակով է եղել, և եթե հիմա որոշակի մոդեռնացում ապրի, այն կարող է նաև լինել իսկապես արդի, ժամանակակից, և մեր ազգը կարող է դրանով ներկայանալ նաև այսօրվա համամարդկային քաոսին՝ ցույց տալով, որ նույնիսկ ժամանակակից գլոբալիզացիայի պայմաններում մենք ունակ ենք մեր ազգայինը պահելու, մեր տեսակը պահպանելու։

Եվ, այո՛, ես կարծում եմ, որ այն ազգերը, որոնք կառչած են իրենց արմատներից, իրենց ազգայինից, կարող են ունենալ ապագա, իսկ նրանք, ովքեր կուրորեն տրվում են գլոբալիզացիային և փորձում են նմանվել այն քաոսին, որը այսօր տիրում է աշխարհում, կարող են ձուլվել և կորցնել իրենց ազգային գիծը։

Մհեր Ավետիսյան

Տարածաշրջանային

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
