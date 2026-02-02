Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Անվերջ քննադատելու փոխարեն սեփական օրակարգ ներկայացրեք

02.02.2026 | 13:30

Երբ քաղաքական կյանքում գաղափարների ու իրադարձությունների դատարկություն է, այդ դատարկությունը Նիկոլ Փաշինյանն է լցնում՝ հեծանիվ քշելով, «Կրթվելը նորաձև է» շարքից անկապ դասախոսություններով, հիմա էլ՝ փայտիկներով թմբուկներին զարկելով ու դիսկոտեկ կազմակերպելով։

Քաղաքական ընդդիմադիրներ, Փաշինյանի այս խաղերը քննադատելու փոխարեն հանրությանը ներկայացրեք բովանդակությամբ՝ լեցուն, ձևով՝ գրավիչ սեփական օրակարգ։ Այլապես, հաջորդ անգամ Նիկոլն «Իրական Հայաստանի» թեմայով ադրբեջանցի տղայի և հայուհու սիրո մասին պիես է գրելու ու բեմադրելու։

Ոսկան Սարգսյան

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
