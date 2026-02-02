Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.02.2026
 
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Նորություններ » Գլոբալ բախումը կարող է ունենալ լոկալ մինիատոմային բնույթ

Գլոբալ բախումը կարող է ունենալ լոկալ մինիատոմային բնույթ

Գլոբալ բախումը կարող է ունենալ լոկալ մինիատոմային բնույթ
02.02.2026 | 16:10

Ինչքան էլ ներկա հակամարտ կողմերի գործողությունները մեծացնեն գլոբալ բախման ռիսկերը, միևնույն է, այդ հնարավոր բախումը, ինրպիսի տեսք ու դրսևորումներ էլ այն ունենա, ատոմային լինել չի կարող, եթե, իհարկե, հնարավոր սխալ գնահատականների ու պատահականության գործոնները անտեսենք՝ ներկա վիճակը ավելի լավ հասկանալու համար։

Այս տրամաբանությամբ, ամենածայրահեղ ռիսկային իրավիճակում գլոբալ բախումը կարող է ունենալ լոկալ մինիատոմային բնույթ միայն, քանի որ դրանից ավելը ինքնասպանություն է։

Դա նշանակում է նաև, որ մինչև դրան հասնելը, կողմերը կօգտագործեն հակառակորդի համար առավել զգայուն և առավելագույն պոտենցիալ ստրատեգիական կորուստներ պարունակող այն հարվածները, որոնք միաժամանակ նաև հնարավորինս փոքր գոյաբանական ռիսկեր են պարունակում հարվածող կողմի համար։

Քանի որ պոտենցիալ կորուստներն ու ռիսկերը գնահատվում են հաշվարկային մեթոդներով, ապա այստեղ էլ կարող են լինել հնարավոր սխալներ։

Այս իմաստով առաջինը Ուկրաինան էր, անկախ դրա պլանավորման ու իրականացման ընթացքից և սխալ հաշվարկներից, իսկ երկրորդը, նույն տրամաբանությամբ, ամենից հավանականը կլինի Իրանը, եթե մինչև հնարավոր հարվածը դիվանագիտական լուծումներ չգտնվեն։

Նման ծայրահեղ ռիսկային իրավիճակներում վճռական որոշումներ կայացնելու պրոցեսը զգայուն է նաև այն բանի նկատմամբ, թե ինչպիսին է հակամարտ կողմերի ներքին ուժերի համաձայնության ու համերաշխության վիճակը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 139

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.