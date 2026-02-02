Մանրամասն որոնում (արխիվ)
02.02.2026
 
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Նորություններ » Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
02.02.2026 | 17:14

2001 թվին Ռոբին Ուիլիամսն այցելեց Կոկոյին։

Կոկոն խորը սուգի մեջ էր՝ կորցրել էր իր մանկության ընկերոջը՝ գորիլա Մայքլին։ Վեց ամիս նրա դեմքին ժպիտ չէր հայտնվել։

Կոկոն էգ գորիլա էր, որը խոսալ գիտեր։ Նա ամերիկյան նշանային լեզվի ավելի քան հազար տարբեր ժեստեր էր օգտագործում խոսքի մեջ ու հասկանում էր երկու հազարից ավելի անգլերեն բառ, ճանաչում էր վերացական հասկացությունները, օրինակ՝ ձանձրույթն ու երևակայությունը, նկարներ ու կինո էր նայում ու կատվի ձագեր պահում։

Հենց առաջին րոպեից Կոկոն ու Ռոբին Ուիլիամսն ընկերացան՝ զրուցեցին, իրար գրկեցին, խուտուտ տվեցին, ծիծաղեցին։ Կոկոն մտավ Ռոբին Ուիլիամսի գրպանը, հանեց նրա նույնականացման քարտը, ստուգեց ու համոզվեց, որ հենց ինքն ա՝ հայտնի դերասանը։ Հրաշալի ժամանակ անցկացրին միասին։ Վեց ամսվա մեջ առաջին անգամ Կոկոն ժպտաց։

2014 թվի օգոստոսի 11-ին դոկտոր Պատերսոնը՝ Կոկոյի հովանավորն ու ուսուցիչը, հեռախոսազանգ ստացավ ու իմացավ Ռոբին Ուիլիամսի մահվան մասին։ Կոկոն մոտեցավ նրան ու հարցական հայացքով նայեց։ Պատերսոնն ասեց.

- Մենք թանկագին ընկեր ենք կորցրել՝ Ռոբին Ուիլիամսին։

Կոկոն ոչինչ չասեց՝ լուռ էր ու մտասույզ։ Հետո ցույց տվեց երկու բառ «կին» ու «լալիս ա»։ Մռայլվեց, գլուխը կախեց, շրթունքները դողում էին։

Կոկոն 47 տարի ապրեց՝ մինչև 2018 թիվը։ Երևի հիշում էր իր ընկերոջը, որն իրան սգից հանել էր, երևի կարոտում էր, ո՜վ գիտի։ Գորիլայի համար դժվար ա ամենրիկյան նշանային լեզվով էդ ամենն ասել։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 301

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.