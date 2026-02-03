Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.02.2026
 
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Երբ հակառակվում են մարդիկ

Երբ հակառակվում են մարդիկ
02.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 3
Դու միայն հավատա:
Երիքովի պարիսպները փուլ եկան:
Բահ ու բրիչով կամ մարդու կողմից հնարված մի որևէ գործիքով չէր, որ ցած թափվեցին դրանք: Ժողովրդի երգած Գոհության երգերը` Իմ մտադրության հետ միասին, այդ գործը գլուխ բերեցին:
Բոլո՛ր պատերը փուլ կգան նաև քո առաջ: Չկա՛ երկրային մի զորություն, որ կարողանա ընդդիմանալ Ինձ: Նրանց հակառակության պարիսպները թղթե տնակների պես ցած կթափվեն` Իմ հրաշագործ հպումից:
Քո հավատքը և Իմ զորությունը. այս երկուսն են սոսկ անհրաժեշտ:
ՈՒրիշ ոչի՛նչ պետք չէ:
Եթե մարդկանց փոքր ընդդիմությունները շարունակվում են, նշանակում է` Ես նախընտրեցի, որ այդ ընդդիմությունը մնա քո և քո գործած սխալի միջև:
Թագավորների սրտերը Իմ կարգադրության ու իշխանության տակ են գտնվում:
Բոլո՛ր մարդիկ կարող են շարժվել Իմ կամքով:
Իմացի՛ր, որ այս ստո՛ւյգ իրողություն է:
Վստահի՛ր Ինձ:
Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
