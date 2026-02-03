Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Ցավոք, մենք կորցրել ենք վստահությունը ԱՄՆ-ի հանդեպ՝ որպես բանակցային գործընկեր,- ասել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։- Եթե բանակցությունները ձախողվեն, Իրանը պատրաստ է պատերազմի, թեև հակամարտությունը, ամենայն հավանականությամբ, դուրս կգա Իրանի սահմաններից։ Պատերազմը աղետ կլինի բոլորի համար, իսկ տարածաշրջանի ամերիկյան բազաները կդառնան իրանցի զինվորականների թիրախը»։               
 
Երկնավոր Հայր,
Քո անհուն բարությամբ օգտակար եղիր իմ հոգևոր ու մարմնավոր կարիքներին։ Թոյլ տուր, որ միշտ շնորհակալություն հայտնեմ Քեզ տվածդ պարգևների համար և բավարարվեմ իմ վիճակով ու պայմաններով։
Հեռու պահիր ինձ ծուլությունից և պարապությունից։ Փրկի՛ր ինձ չար ընկերներից, բոլոր վտանգներից և փորձություններից։
Ընդունի՛ր իմ խնդրանքը հորս և մորս, եղբայրներիս ու քույրերիս, ամբողջ ընտանիքիս և բարեկամներիս, ինչպես նաև բոլոր մարդկանց համար, հիշիր նրանց Քո սիրով և առատորեն բաշխիր Քո բարի պարգևները, թե այստեղ և թե հավիտենական կյանքում։
Քո՛նն են փառքը, պատիվն ու իշխանությունը հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
