Աղոթարան
02.02.2026 | 22:00
Երկնավոր Հայր,
Քո անհուն բարությամբ օգտակար եղիր իմ հոգևոր ու մարմնավոր կարիքներին։ Թոյլ տուր, որ միշտ շնորհակալություն հայտնեմ Քեզ տվածդ պարգևների համար և բավարարվեմ իմ վիճակով ու պայմաններով։
Հեռու պահիր ինձ ծուլությունից և պարապությունից։ Փրկի՛ր ինձ չար ընկերներից, բոլոր վտանգներից և փորձություններից։
Ընդունի՛ր իմ խնդրանքը հորս և մորս, եղբայրներիս ու քույրերիս, ամբողջ ընտանիքիս և բարեկամներիս, ինչպես նաև բոլոր մարդկանց համար, հիշիր նրանց Քո սիրով և առատորեն բաշխիր Քո բարի պարգևները, թե այստեղ և թե հավիտենական կյանքում։
Քո՛նն են փառքը, պատիվն ու իշխանությունը հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
