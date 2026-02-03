Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.02.2026 | 11:05

Պոլիտոգեն ազգերը քաղաքական իրավիճակի շինծու զավակներն են:

Նրանք հիբրիդ են և իրենց միսիան ավարտելուց հետո հեռացվում են ասպարեզից:

Հ․Գ․

ՈՒկրաինան ապրեց 100 տարի և իր անփառունակ գոյությամբ ցույց տվեց հզորներին, որ իրենից ո՛չ գործընկեր կստացվի, ո՛չ էլ բարեկամ:

Նացիստական, ազգայնական օրակարգով առաջնորդվող ուկրաինական վերնախավը պատժող պոլիցայից այն կողմ չանցավ:

Ռուսիան եղբայր չկորցրեց, որովհետև ՈՒկրաինան երբեք էլ նրան եղբայր չի եղել:

Լուկաշենկոյի վերջին հարցազրույցներից պարզ է դառնում, որ Բելառուսի ժամը նույնպես հասել է: Արևմուտքին չկարողացան ինտեգրվել և խելոք վերադառնում են այնտեղ, որտեղից սկսել էին:

Վաղը այս ճակատագրին կարժանանան նաև մյուս թերհաս զավակները Ղազախստանի գլխավորությամբ:

Հուսանք, որ հերթը կհասնի նաև մեր դուրսպրծուկին՝ ադրբեջանին:

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Հետևանքները կարող են լինել ճակատագրական և՛ ամբողջ տարածաշրջանի, և՛ Հայաստանի, և՛ Ադրբեջանի համար

ՈՒշադիր հետևում եմ Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Ժամեր առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ այաթոլահ Խամենենին արեց խիստ կարևոր հայտարարություն, ըստ որի, Իրանը ողջ ուժով կպատասխանի իր դեմ ուղղված ցանկացած հարվածի, և, ըստ նրա, պատերազմն այդ դեպքում անպատճառ ընդգրկելու է ամբողջ տարածաշրջանը...

Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի
Երևի կարոտում էր իր ընկերոջը, ո՜վ գիտի

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
