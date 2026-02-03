Միջին վիճակագրական մարդու մոտ կա 86 մլրդ. նեյրոն: Յուրաքանչյուր նեյրոնն ունի հազարավոր կապեր` սինապսներ: Յուրաքանչյուր կապը դիտարկվում է իբրև տեղեկատվության (հիշողության) միավոր: Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր մարդ ունի շուրջ 2-2.5 պետաբայթ (Pbyte) հիշողություն:
Կարդում եմ «արմատական» ընդդիմության դիրքերից խոսացող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրառումները, երբեմն լսում վերջիններիս ելույթները: Տպավորություն է, որ նրանք Հայաստանի բնակչին որպես միջին վիճակագրական մարդ չեն ընդունում: «Արմատական» նախկինների առերևույթ համոզմամբ, Հայաստանի բնակիչն ունի ոչ թե 2-2.5 պետաբայթ (Pbyte), այլ ընդամենը մի 150-200 բայթ (Byte) հիշողություն: Թեպետ, ո՞վ գիտի: Միգուցե Հայաստանի բնակիչն այլևս միջին վիճակագրական մարդ չէ՞:
Կարեն Հեքիմյան