«Իրանի վրա ցանկացած հարձակում պետք է արժանանա անհապաղ և վճռական հակահարվածի։ Չի կարելի թշնամուն ժամանակ թողնել` նախաձեռնությունը զավթելու համար։ Պատերազմի դեպքում ոչ մի ամերիկացի ապահով չի լինի, և տարածաշրջանի հրդեհը կայրի ԱՄՆ-ին ու նրա դաշնակիցներին։ Աշխարհը կտեսնի Իրանի այլ դեմքը»,- հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդուլրահիմ Մուսավին:                
 
03.02.2026 | 17:07

Մի տեղ պիտի ամեն ինչ հանգուցալուծվի, ի մի գա: Մի տեղ պիտի ներշնչմանը հաջորդի արտաշնչանքը, մոխիրը պիտի քամուն տրվի, թաց կավը պիտի ամրանա, ամպը պիտի բացի արևի երեսը: Սրան հույս են ասում: Բայց հույսը նրա բաժինն է, ով ոչ միայն հավատում է: Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում: Հավատը նայում է առաջ, բայց չի տեսնում: Հավատն ուզում է, որ իր ձեռքը բռնող լինի: Հավատն ուզում է, որ ջերմության հույսից առաջ մեկը մացառը հավաքի ու վառի կրակը: Ցրտի մեջ հույս չկա: Վառվող կրակի մեջ է հույսը:

Հովիկ Չարխչյան

