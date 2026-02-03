Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.02.2026
 
«Իրանի վրա ցանկացած հարձակում պետք է արժանանա անհապաղ և վճռական հակահարվածի։ Չի կարելի թշնամուն ժամանակ թողնել` նախաձեռնությունը զավթելու համար։ Պատերազմի դեպքում ոչ մի ամերիկացի ապահով չի լինի, և տարածաշրջանի հրդեհը կայրի ԱՄՆ-ին ու նրա դաշնակիցներին։ Աշխարհը կտեսնի Իրանի այլ դեմքը»,- հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդուլրահիմ Մուսավին:                
 
Նորություններ » Ձեռնափայտը դեն նետիր

Ձեռնափայտը դեն նետիր

Ձեռնափայտը դեն նետիր
03.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 4
Քայլիր հանգիստ. քայլ առ քայլ:
Հետզհետե կբացվի, կհայտնվի քեզ Իմ կամքը:
Մշտապես շնորհակալ կլինես այն ժամանակի համար, երբ դու խաղաղության ու ապահովության մեջ էիր, թեպետ և զրկված` մարդկային հովանավորությունից:
«Երբ հայրդ ու մայրդ թողնեն քեզ երեսի վրա ընկած, այդ ժամանակ Տերը պիտի բարձրացնի քեզ»:
Այս չի՞ նշանակում արդյոք, որ առանց վերապահության պիտի վստահես Ինձ:
Երբ մարդկանց պաշտպանությունը կամ ամեն տեսակի նյութական օգնությունները սպառվեն, այն ժամանակ գործել կսկսի Իմ զորությունը: Ես չեմ կարող քայլել սովորեցնել նրան, ով ապավինում է իր ձեռնափայտին:
Դեն նետիր այդ ձեռնափայտը, և Իմ զորությունը քեզ այնպիսի եռանդով կլցնի, որ դու իրոք դեպի հաղթանակ կքայլես:
Երբեք մի’ սահմանափակիր Իմ զորությունը:
Անսահման է այն:
Դիտվել է՝ 19

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP-ը ունի ներուժ՝ ԱՄՆ-ի բիզնես-ներկայությունը Հարավային Կովկասում վերածելու ռազմավարական ներկայության

TRIPP-ը ունի ներուժ՝ ԱՄՆ-ի բիզնես-ներկայությունը Հարավային Կովկասում վերածելու ռազմավարական ներկայության

Փոխնախագահ Վենսի տարածաշրջանային այցին մնացել են հաշված օրեր։ Այս այցը մեր տարածաշրջանում ամերիկյան աշխարհաքաղաքական շահերի առաջխաղացման կարևոր հանգրվաններից մեկն է լինելու։ Սա բնական տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական մրցակցություն է, որի տվյալ փուլում առավելությունը ԱՄՆ-ի կողմն է...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում
Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.