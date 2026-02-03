Ձեռնափայտը դեն նետիր
03.02.2026 | 21:59
Քայլիր հանգիստ. քայլ առ քայլ:
Հետզհետե կբացվի, կհայտնվի քեզ Իմ կամքը:
Մշտապես շնորհակալ կլինես այն ժամանակի համար, երբ դու խաղաղության ու ապահովության մեջ էիր, թեպետ և զրկված` մարդկային հովանավորությունից:
«Երբ հայրդ ու մայրդ թողնեն քեզ երեսի վրա ընկած, այդ ժամանակ Տերը պիտի բարձրացնի քեզ»:
Այս չի՞ նշանակում արդյոք, որ առանց վերապահության պիտի վստահես Ինձ:
Երբ մարդկանց պաշտպանությունը կամ ամեն տեսակի նյութական օգնությունները սպառվեն, այն ժամանակ գործել կսկսի Իմ զորությունը: Ես չեմ կարող քայլել սովորեցնել նրան, ով ապավինում է իր ձեռնափայտին:
Դեն նետիր այդ ձեռնափայտը, և Իմ զորությունը քեզ այնպիսի եռանդով կլցնի, որ դու իրոք դեպի հաղթանակ կքայլես:
Երբեք մի’ սահմանափակիր Իմ զորությունը:
Անսահման է այն:
