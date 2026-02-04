Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.02.2026
 
«Իրանի վրա ցանկացած հարձակում պետք է արժանանա անհապաղ և վճռական հակահարվածի։ Չի կարելի թշնամուն ժամանակ թողնել` նախաձեռնությունը զավթելու համար։ Պատերազմի դեպքում ոչ մի ամերիկացի ապահով չի լինի, և տարածաշրջանի հրդեհը կայրի ԱՄՆ-ին ու նրա դաշնակիցներին։ Աշխարհը կտեսնի Իրանի այլ դեմքը»,- հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդուլրահիմ Մուսավին:                
 
Նորություններ » Նախադրյալներն արդեն կան

Նախադրյալներն արդեն կան

Նախադրյալներն արդեն կան
04.02.2026 | 10:55

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ենթադրյալ մասնատումը, տրոհումը, նույնիսկ` գործունեության կասեցումը, կարվի «օրենքի ուժով»` Հարկադիրի միջոցով: Դրա նախադրյալներն արդեն կան:

Ուրեմն, ինչպես գիտեք, դատարանը Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Սարոյան Արմանի հայցի շրջանակներում «հայցի ապահովման միջոց է» կիրառել, ըստ որի, «պետք է պարտավորեցնել «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի» կրոնական կազմակերպությանը և այլ անձանց առանց խոչընդոտի ապահովելու Արման Վոլոդյայի Սարոյանի (Տ. Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի) պաշտոնավարումը Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնում մինչև գործով եզրափակիչ դատական ակտ կայացնելը»: Դատարանի որոշման կատարողը Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն է: Այսինքն, Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենը մտել է Եկեղեցի և «պարտավորեցրել», որ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնը զբաղեցնի Սարոյան Արմանը: Եվ, թքած դարավոր օրենքների, ավանդույթների և, ի վերջո, ձեռնադրության խորհրդի, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու վրա: Ցավը նրանում է, որ Եկեղեցու դեմ նմանօրինակ գործողություն կատարող պայմանական թորոսյանարմենը ՀԱՄՈԶՎԱԾ Է, որ «գործել է օրենքի շրջանակներում» և «կատարել է դատարանի կողմից տրված կատարողականը»:

1918 թվականի հունվարի 6(19)-ին, բոլշևիկ պատգամավորների կողմից տրված «կատարողականով», նավաստի Ժելեզնյակը մտավ Ռուսաստանի Սահմանադիր ժողով, ասաց «караул устал» և փաստացի ցրեց պետության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը: Ճշմարիտ եմ ասում. կգա մի օր, երբ դատարանի «կատարողականը» ձեռքին Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենը կմտնի Վեհարան և ... կավարտվի 1700-ամյա պատմությունը:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 57

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում
Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.