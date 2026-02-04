Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.02.2026
 
«Իրանի վրա ցանկացած հարձակում պետք է արժանանա անհապաղ և վճռական հակահարվածի։ Չի կարելի թշնամուն ժամանակ թողնել` նախաձեռնությունը զավթելու համար։ Պատերազմի դեպքում ոչ մի ամերիկացի ապահով չի լինի, և տարածաշրջանի հրդեհը կայրի ԱՄՆ-ին ու նրա դաշնակիցներին։ Աշխարհը կտեսնի Իրանի այլ դեմքը»,- հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդուլրահիմ Մուսավին:                
 
Նորություններ » Թուրքական կառավարչի «աղվեսները» ազդարարեցին նոր բռնաճնշումների փուլի մասին

Թուրքական կառավարչի «աղվեսները» ազդարարեցին նոր բռնաճնշումների փուլի մասին

Թուրքական կառավարչի «աղվեսները» ազդարարեցին նոր բռնաճնշումների փուլի մասին
04.02.2026 | 11:09

Հնում Հայաստանում, հարսանիքների ժամանակ կար կարևոր պաշտոն` աղվես։

Աղվեսը խաբար բերողն էր, պետք է բոլորից շուտ հասներ խնամիների տուն և ազդարարեր հարսնաքավորների մոտենալու մասին։

Երեկ, Հայաստանի թուրքական կառավարչի «աղվեսները» ազդարարեցին նոր բռնաճնշումների փուլի մասին։ Մասնավորապես ՄԻՊ պաշտոնը զբաղեցնողը հայտարարեց, որ անթուլյատրելի է թուրք բառը, որպես վիրավորանք օգտագործելը, սրանով ազդարարեց, որ ցանկացած խոսք, որը կուղղվի պետական մակարդակով թուրքասիրության քարոզի դեմ, կճնշվի և չի դիտարկվի, որպես խոսքի ազատության դեմ բռնացում։

Իսկ, կառավարիչի խոսնակը, կառավարության համար ոչ հաճելի քննադատությունները դիտարկեց հիբրիդային պատերազմ բնորոշմամբ ազգային անվտանգության խնդիր։

Առաջին հայացքից աննշան տիկնանց բերանից հնչող այս մտքերը թվում են ջուրծեծոցի, բայց մոտ ապագայում դրանք, այլևս, կդառնան դատավճիռներ, որն էլ կբերի հայ ժողովրդի վերջնական համակերպված ստրկացմանը։

Փաշինյանի կառավարության վերարտադրման պարագայում վերջնականապես կորցնելու ենք Հայ Առաքելական եկեղեցին և մեր ազգային դեմքը, իսկ ընտրություններով իշխանափոխությունը իրականում լուրջ չի, հետևաբար պետք է սրանցից ազատվել օր առաջ, կամ ուղղակի բռնել գաղթի ճանապարհը։

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ

Ի դեպ, բնության մեջ ամենաանբարո կենդանին էգ աղվեսն է, ով զուգավորման շրջանում միանգամից զուգավորվում է 4֊5 արուի հետ։

Դիտվել է՝ 43

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում
Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.