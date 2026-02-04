Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ, ներառյալ՝ THAAD համալիրը, որպեսզի պաշտպանի իր զորքերն ու դաշնակիցներին տարածաշրջանում Իրանի պատասխան հարվածի դեպքում:
Համաձայն WSJ-ին ամերիկացի պաշտոնյաների հայտնած
տվյալների, ԱՄՆ-ը ցանկանում է խուսափել ձգձգվող պատերազմից, միաժամանակ Թեհրանի պատասխան հարձակման ու հնարավոր երկարատև պատերազմի դեպքում Իսրայելի, արաբական դաշնակիցների և ամերիկյան զորքերի պաշտպանության համար հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ է տեղադրում:
Նրանց խոսքով՝ եթե Թրամփն այսօր հարձակման հրաման տար, ամերիկյան ուժերը կարող էին սահմանափակ ավիահարվածներ հասցնել Իրանին: Այնուամենայնիվ, վճռական հարվածը, որն ԱՄՆ-ի նախագահը զինվորականներին խնդրել է մշակել տարածաշրջանում երկարատև պատերազմից խուսափելու համար, կարող է Իրանի կողմից համաչափ պատասխան առաջացնել, ինչը պահանջում է վերոնշյալ համակարգերի ուժեղացում:
ԱՄՆ-ի զինվորականները Մերձավոր Արևելքում արդեն ունեն ՀՕՊ և ՀՀՊ միջոցներ, այդ թվում՝ ականակիրներ, որոնք ունակ են ոչնչացնել օդային սպառնալիքները։ Կառավարվող հրթիռներով որոշ ականակիրներ տեղափոխվել են տարածաշրջան։ Ինչպես հաղորդել է WSJ-ն՝ վկայակոչելով ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի պաշտոնյային և բաց աղբյուրներից ստացված լուսանկարը, փետրվարի սկզբին Վաշինգտոնը գործողության բավարար շառավղով արդեն ութ ականակիր ուներ իրանական հրթիռները և անօդաչուները խոցելու համար, դրանցից երկուսը՝ Հորմուզի նեղուցի մոտ, երեքը՝ Արաբական ծովի հյուսիսային մասում, մեկը՝ Իսրայելի մոտ, Կարմիր ծովում, և երկուսը՝ Միջերկրական ծովի արևելքում:
Թերթը գրել է, որ ԱՄՆ-ը նաև մի քանի F-35 կործանիչներ է տեղափոխել տարածաշրջանին ավելի մոտ. Վերմոնտ նահանգի Ազգային գվարդիայի վեց ինքնաթիռների, որոնք գտնվում էին Կարիբյան տարածաշրջանում, հունվարի 29-ին նկատել են Պորտուգալիայի մոտակայքում գտնվող Ազորյան կղզիներում: Բացի այդ, պարբերականի տեղեկություններով, ռազմածովային ուժերի «EA-18G Growler» ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մի քանի ինքնաթիռներ վերջերս լքել են Պուերտո Ռիկոն և ժամանել Իսպանիա:
Հոդվածում պոտենցիալ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության ամենաակնհայտ նշանը համարում են THAAD հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ համալիրի և «Patriot» ՀՕՊ և ՀՀՊ համակարգերի տեղակայումը մերձավորարևելյան ռազմաբազաներում, որտեղ գտնվում են ամերիկյան զորքերը, այդ թվում՝ Հորդանանում, Քուվեյթում, Բահրեյնում, Սաուդյան Արաբիայում և Քաթարում: WSJ-ն ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Վաշինգտոնն ունի THAAD-ի միայն յոթ մարտկոց, ընդ որում, վերջին մեկ տարվա ընթացքում համալիրի հրթիռների թիվը զգալիորեն կրճատվել է (դրանց բավական մեծ քանակություն օգտագործել են 2025թ. ամռանն Իրանի վրա հարձակվելու ընթացքում, սակայն ունեցած պաշարներն ամբողջությամբ վերականգնել դեռ չեն հասցրել):
«Patriot» -ի և THAAD-ի տեղափոխումը թանկ է նստում։ Հավանականությունը, որ դրանք կօգտագործվեն, սկսում է աճել»,- թերթին տված մեկնաբանության մեջ ասել է ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարության (երբեմնի Պենտագոնի) նախկին աշխատակից Սեթ Ջոնսը։
Ավելի վաղ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ելույթ ունենալով Pink TV հեռուստաալիքով , կանխատեսել էր ԱՄՆ-ի հարվածն Իրանին 48 ժամվա ընթացքում: Նրա կարծիքով, «Իրանի վրա հարձակումն անխուսափելի է»։
«Առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում ակնկալում եմ Իրանի վրա հարձակում և մի շարք այլ խոշոր իրադարձություններ»,- ասել է Վուչիչը:
Ըստ Սերբիայի նախագահի, Ջեֆրի Էփշտեյնի գործով փաստաթղթերի նոր հրապարակումը մոտեցնում է ամերիկյան հարձակումը։ Նա ներկա իրավիճակը նմանեցրել է Մոնիկա Լևինսկու շուրջ ծավալված սեռական սկանդալի հետ։
«Երբ հայտնվում է նման անհեթեթություն, ինչպես դա եղավ Մոնիկա Լևինսկու հետ, այդ ժամանակ ինչ-որ մեկին սկսում են ռմբակոծել։ Արդյոք դա կարագացնի որոշումների կայացումը: Ես գրեթե վստահ եմ»,- ընդգծել է Վուչիչը։
Նշենք, որ Ջեֆրի Էփշտեյնի գործով օրերս հրապարակված փաստաթղթերում տեղեկություններ կան նաև մանկապղծի հետ Թրամփի վարկաբեկիչ կապերի վերաբերյալ:
Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենին նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին, որ երկրների միջև հակամարտությունը կարող է վերաճել տարածաշրջանային պատերազմի, սակայն Թեհրանը պատրաստ է «ուժեղ հակահարված տալ»:
«Ամերիկացիները պետք է իմանան, որ եթե այս անգամ պատերազմ սկսեն, ապա այդ պատերազմը տարածաշրջանային կլինի”,- իրանական «Tasnim» գործակալության տեղեկացմամբ, ասել է նա:
Իրանի վերջին անկարգությունները, որոնք ուղեկցվում էին ջարդերով և հարձակումներով, ավելի շատ նման էին պետական հեղաշրջման փորձի, սակայն դրանք ճնշվել են, հավելել է Խամենեին:
«Նրանց նպատակը երկրի կառավարման կարևոր կենտրոնների ոչնչացումն էր»,- ասել է նա:
Իրանի գերագույն առաջնորդը նաև ընդգծել է, որ Թեհրանը չի ցանկանում հարձակվել որևէ երկրի վրա, «բայց ի պատասխան նրան, ով ագահ կլինի, կցանկանա հարձակվել և վնասել, Իրանի ժողովուրդն ուժեղ հակահարված կտա»:
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ իր ուժերը «մատը պահում են ձգանի վրա» և «ավելի քան երբևէ պատրաստ են կատարել գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամաններն ու հրահանգները»: Իշխանությունները նախազգուշացրել են, որ հարձակման դեպքում «օրինական թիրախ» կդառնան իսրայելական տարածքը, ինչպես նաև Մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան բազաները:
Արթուր Հովհաննիսյան