Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.02.2026
 
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Նորություններ » Չմոռանանք, որ 2018-ից 2020-ը հողատու հերետիկոսը բանակում «բարեկարգում» էր անում

Չմոռանանք, որ 2018-ից 2020-ը հողատու հերետիկոսը բանակում «բարեկարգում» էր անում

Չմոռանանք, որ 2018-ից 2020-ը հողատու հերետիկոսը բանակում «բարեկարգում» էր անում
04.02.2026 | 12:05

Ախր շատ կարճ է մեր հիշողությունը... Նույն սկզբունքով՝ նույն մեթոդներով և նույն նպատակով... Պայմանավորված պատերազմից առաջ, բանակի սպայական կազմից հեռացվում էին բոլոր այն սպաները, ովքեր 2016- ին կամ ընդհանրապես դրսևորել էին աննահանջ հրամանատարի կեցվածք, քաջություն, գրագետ և դիպուկ հաշվարկներ և ամենակարևորը «դիրքդ թող՝ նահանջի» հրամանը պատրաստ չէին կատարելու։ Նրանց փոխարինում էին գեներալական կազմի կճոյանները, արմաններն ու կապիտան ստյոպիկները։ Ճիշտ է չհասցրեց բոլորին «բարեկարգի» ինչի արդյունքում չընկան Եղնիկները, Քարվաճառը և նման հատվածները, բայց դե դրանք էլ գրչի հարվածով, կամ հետագայում հանձնվեցին։ Բանակը «բարենորոգեց» ընդհուպ մինչև Ջերմուկ, Վարդենիս ու Սյունիք, հիմա իր թլփատ տերերի հրահանգով անցել է մեր Հոգևոր Բանակի «բարեկարգմանը» Նպատակը նույնն է՝ ՔԱՆԴԵԼ, ՀԱՆՁՆԵԼ, այս անգամ արդեն մնացած էս Մի Բուռ Հողը՝ մեր Բնօրրանն ու Մեր Տունը-Հայրենի Երկիրը։ Ինչպես բոլոր զինադավ ուսադիր կրող ստրուկները, ավելի մեծ աստղեր և պաշտոններ ստացան, այնպես էլ տիրադավ շներին է խոստացվել Միապետի Թագն ու Գահը։ Ինչպես զինադավ շներին են մերկացնելու և աղբամանը նետելու ապագայում, այնպես էլ տիրադավ շակալներին։ Առաջ Աստված։

Հա չմոռանամ, հարցրե՞ լ եք, էդ 70 հարկանի երկնաքերը, որ ուզում են կառուցել, պատահաբար անունը «Բաբելոնի Աշտարակ» չեն դնելու՞։

Արշակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 137

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում
Հավատը փայփայում է հույսին, բայց չի կերակրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.