Չմոռանանք, որ 2018-ից 2020-ը հողատու հերետիկոսը բանակում «բարեկարգում» էր անում

Ախր շատ կարճ է մեր հիշողությունը... Նույն սկզբունքով՝ նույն մեթոդներով և նույն նպատակով... Պայմանավորված պատերազմից առաջ, բանակի սպայական կազմից հեռացվում էին բոլոր այն սպաները, ովքեր 2016- ին կամ ընդհանրապես դրսևորել էին աննահանջ հրամանատարի կեցվածք, քաջություն, գրագետ և դիպուկ հաշվարկներ և ամենակարևորը «դիրքդ թող՝ նահանջի» հրամանը պատրաստ չէին կատարելու։ Նրանց փոխարինում էին գեներալական կազմի կճոյանները, արմաններն ու կապիտան ստյոպիկները։ Ճիշտ է չհասցրեց բոլորին «բարեկարգի» ինչի արդյունքում չընկան Եղնիկները, Քարվաճառը և նման հատվածները, բայց դե դրանք էլ գրչի հարվածով, կամ հետագայում հանձնվեցին։ Բանակը «բարենորոգեց» ընդհուպ մինչև Ջերմուկ, Վարդենիս ու Սյունիք, հիմա իր թլփատ տերերի հրահանգով անցել է մեր Հոգևոր Բանակի «բարեկարգմանը» Նպատակը նույնն է՝ ՔԱՆԴԵԼ, ՀԱՆՁՆԵԼ, այս անգամ արդեն մնացած էս Մի Բուռ Հողը՝ մեր Բնօրրանն ու Մեր Տունը-Հայրենի Երկիրը։ Ինչպես բոլոր զինադավ ուսադիր կրող ստրուկները, ավելի մեծ աստղեր և պաշտոններ ստացան, այնպես էլ տիրադավ շներին է խոստացվել Միապետի Թագն ու Գահը։ Ինչպես զինադավ շներին են մերկացնելու և աղբամանը նետելու ապագայում, այնպես էլ տիրադավ շակալներին։ Առաջ Աստված։
Հա չմոռանամ, հարցրե՞ լ եք, էդ 70 հարկանի երկնաքերը, որ ուզում են կառուցել, պատահաբար անունը «Բաբելոնի Աշտարակ» չեն դնելու՞։
Արշակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ