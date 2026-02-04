Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Բա էլ ումի՞ց ենք նեղանում

04.02.2026 | 12:43

Բնավ պարտադիր չէ լինել աթեիստ, որ մարդն ընդվզի ԱՍՏԾՈ դեմ։

Հավատն առ Աստված բոլոր դարերում էլ մարդու մեջ ժամանակ առ ժամանակ խաթարվել է։

Աստծո զորությանը հավատալուց առաջ, չպետք է կասկածել նրա գոյությանը։

Բայց Աստված ոչ թե գահին նստած արդեն զառամյալ ՀԱՅՐ Է, այլ մարդկային ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇԱՐԸ։

Հավաքական մարդկությունը և յուրաքանչյուր մարդ որքան շատ բարի գործեր անի, այնքան բարության պաշարը շատ կլինի և, կուտակվելուց հետո, բաժին-բաժին կտարածվի մարդկանց մեջ և աշխարհում։

Եվ հակառակը. որքան չարիք ու դաժանություն անեն մարդիկ ու մարդկությունն ամբոջությամբ, այնքան չարը կկուտակվի և կտարածվի մարդկանց մեջ ու աշխարհում։

Մարդկությունը, այս էլ քանի դար ու հազարամյակ, ապրում է` չարիք կուտակելով` պատերազմ, ցեղասպանություններ, դաժանություն` մայրերի ու մանուկների, մերձավորի ու հարևանի, ոչ իր նմանի ու իր նմանի և բնության հանդեպ։

Պատասխանը տեսնում ու զգում ենք և, ով հոգի ունի, հոգով է զգում, ով հոգի չունի, այլ միայն մարմին, մարմնի վրա է զգում։

Բա, էլ ու՞մից ենք նեղանում։

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

Գրող, հրապարակախոս

