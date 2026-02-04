Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ավազի վրա կառուցված «հեքիաթային» Էմիրաթներում շատ գաղտնիքներ են կուտակվել

2020 թվականի սեպտեմբերին, Թրամփի աջակցությամբ, Վաշինգտոնում Իսրայելի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև ստորագրվեց Աբրահամյան համաձայնագիրը:

ԱԷՄ-ը դարձել է Իսրայելի հիմնական միջնորդներից մեկը, հեսովետական երկրների սև փողի մեծ մասը այստեղ է հանգրվանել: Աբու Դաբիում այսօր կայանալու են հերթական ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, որոնք համակարգում են Թրամփի ընկեր հրեա Վիտկոֆը և Թրամփի փեսա հրեա Քուշները: Ի դեպ, Աբրահամյան համաձայնագրի գաղափարի ամենաազդեցիկ ջատագովը հենց Քուշներն է:

Աբրահամյան համաձայնագրերին ցանկանում են նաև կցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին: Ղազախստանի Տոկաևը արդեն իսկ համաձայնություն տվել է:

2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ և հետո ԱԷՄ-ի հետ ակտիվ կապերի մեջ էր այն ժամանակվա ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը. նա ԱԷՄ է այցելել 2019-ի հունվար և նոյեմբեր ամիսներին, 2020-ի հունվար և նոյեմբեր ամիսներին, 2021 թվականի հունվար և հոկտեմբեր ամիսներին:

2019 թվականի փետրվարին ԱԷՄ էր այցելել ՊՆ Դավիթ Տոնոյանը:

2025 թվականի հուլիսին նախատեսվում էր, որ Նիկոլն ու Ալիևը Աբու-Դաբիում կստորագրեն «խաղաղության» թուղթը, սակայն հանդիպման արդյունքում թուղթը չստորագրվեց:

Այսօր Աբու Դաբիում Նիկոլին ու Ալիևին շնորհվեց ինչ-որ եղբայրության մրցանակ:

Քիչ հավանական է, որ ռուսները Էմիրաթներում Ուկրաինայի վերաբերյալ լուրջ փաստաթուղթ ստորագրեն: Հրեա բանագնացներ Վիտկոֆին ու Քուշներին այնքան կտանեն ու կբերեն, մինչև ուկրաինացիները խելքի գան և ազատվեն Զելենսկուց: Այդ ժամանակ ռուսներն ու ուկրաինացիները առանց միջնորդների կկարգավորեն իրենց հարցերը:

Աբու Դաբին դեռ հիշվելու է, թերևս, ուկրաինական պատերազմի ավարտից և Իրանի հարցի վերջնական կարգավորումից հետո:

Ավազի վրա կառուցված «հեքիաթային» Էմիրաթներում շատ գաղտնիքներ են կուտակվել:

Արա Արայան

