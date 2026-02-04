Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.02.2026
 
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Նորություններ » Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես
04.02.2026 | 18:47

Դուք գիտեի՞ք, որ Հնդկաստանի ժամը մեզնից մեկուկես ժամ առաջ ա։ Մի ժամ չէ, երկուս չէ, այլ հենց մեկուկես։ Ժամային գոտիների ժարգոնով դա կոչվում ա օլոմբա։

Դա համարյա նույնն ա, ինչ Հնդկաստանում ուղիղ անկյունը ոչ թե 90 աստիճան լինի, այլ 115, ու խաչմերուկից աջ թեքվելով՝ գնաս-գնաս ու հաքնես շենքին։ Կամ էլ կշեռքը ամեն կշռվողին ութ ու կես կիլո ավել ցույց տա։

Ինչի՞, է՛լի, ինչի՞...

Բայց ես զգում էի։ Էդ հնդիկ տղերքը ինչքան ինձ առաքում են բերում, միշտ մի մուտք ավել են գնում, էդ իրանց գնդիգլորը թողում են պուլպուլակի ու ծառի արանքը, բարձրանում են հինգերորդ հարկ, հետո իջնում են, նոր նորմալ՝ Երևանի չափման միավորներով, մտնում են իմ մուտք։ Ու միշտ կես ժամ ուշ են գալիս։ Դե, ժամային նոստալգիա ունեն։

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես. ոչ հայերեն գիտեն, ոչ ռուսերեն, անգլերենն էլ՝ վա՛յ էդ իմանալուն, չիմանային, ավելի հեշտ կլիներ հետները խոսալ։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 185

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես
Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.