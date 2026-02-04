Անշուշտ` կիմանա՛ք
04.02.2026 | 21:59
Քայլի՛ր Ինձ հետ:
Ես քեզ ամե՛ն բան կսովորեցնեմ:
Լսի՛ր Ինձ, և Ես կխոսե՛մ:
Մի’ դադարիր հանդիպել Ինձ` ի հակառակ ընդդիմության ու արգելքի. ի հակառակ այն օրերի, երբ ոչ մի ձայն չի հասնում քեզ, երբ չկան մտերմիկ ու սրտառուչ զրույցներ:
Երբ անդադա՛ր քայլես Ինձ հետ և այդ դարձնես քո կյանքի սովորությունը, այդ ժամանակ, իրոք, հրաշալի ձևով կհայտնեմ քեզ Իմ կամքը:
Դու շա՛տ ավելի որոշակի իմացություն կունենաս ներկայի մասին և ապագայի:
Այդ կլինի վարձատրությունը` կանոնավոր կերպով Ինձ մոտենալու և Ինձ հանդիպելու քո սովորության:
Կյանքը մի դպրոց է: Բազում ուսուցիչներ կան: Ամեն մեկին չէ, որ Ես անձամբ կամ անհատապես եմ մոտենում:
Բացարձակապես հավատա, որ կյանքի խնդիրներն ու դժվարությունները շատ ավելի արդյունավետ ու հստակ կբացատրվեն Իմ կողմից, քան թե մեկ ուրիշի:
Մեկնաբանություններ