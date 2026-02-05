Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.02.2026
 
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Նորություններ » Նա քննադատում էր արտաքին ուժերի միջամտությունը երկրի ներքին գործերին

Նա քննադատում էր արտաքին ուժերի միջամտությունը երկրի ներքին գործերին

Նա քննադատում էր արտաքին ուժերի միջամտությունը երկրի ներքին գործերին
05.02.2026 | 11:29

Լիբիայում սպանվեց նախկին առաջնորդ Մուամմար Քադաֆիի երկրորդ որդին` Սեյֆ ալ-Իսլամը: Նրա զարմիկը պատմել է Սեյֆի՝ մահվանից առաջ ուղարկած վերջին հաղորդագրության մասին.

«Վերջին ձայնային հաղորդագրությունը, որն ինձ ուղարկել էր դոկտոր Սեյֆը, ուղարկվել էր մեկ օր առաջ։ Նա շատ մտահոգված էր երկրում տիրող իրավիճակով, հետևում էր նորություններին և օր ու գիշեր աշխատում էր իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։

Նա մտածում էր Լիբիայի ինքնիշխանության, որբերի, վիրավորների, այրիների և անհայտ կորածների մասին։ Նա չէր քնում ո՛չ ցերեկը, ո՛չ գիշերը` հանուն ձե՛զ…

…Հենց այդ պատճառով էլ նա նահատակվեց։ Նա նահատակվեց հանուն ձե՛զ, ուստի թող նրա արյունը զուր չթափվի»։

Իր ձայնային հաղորդագրության մեջ Քադաֆիի որդին իսկապես վրդովված էր Լիբիայի անվտանգային իրավիճակով։ Նա նաև քննադատել է արտաքին ուժերի միջամտությունը երկրի ներքին գործերին։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 101

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես
Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.