Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.02.2026
 
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Նորություններ » Դրա համա՞ր էիր նաև շնորհակալություն հայտնում, ԽաչատՈՒրյան

Դրա համա՞ր էիր նաև շնորհակալություն հայտնում, ԽաչատՈՒրյան

Դրա համա՞ր էիր նաև շնորհակալություն հայտնում, ԽաչատՈՒրյան
05.02.2026 | 12:17

Ըստ բանջարեղենավաճառների՝ Ադրբեջանից և Թուրքիայից ֆուռերով կարտոֆիլ են ներմուծել Հայաստան ու բոլոր Սիթիներում, խոշոր խանութներում այդ կարտոֆիլն է վաճառվում։

ՀՀ կառավարություն, իմացած լինեք, որ բոլոր բանջարեղենների խանութներում կարտոֆիլի գինը կտրուկ բարձրացել է՝ 40-50 դրամով, հասնելով 320-330 դրամի:

Մինչդեռ, ենթադրյալ ադրբեջանաթուրքական կարտոֆիլը խոշորներին մատակարարվում է գրեթե դեմպինգային գներով, վաճառակետերում իրացվելով 275-280 դրամով: Ըստ որում, «վերևներից» բանջարեղենավաճառներին ասվել է, որ իրենք էլ թուրքականը վերցնեն:

Եղել են հրաժարվողներ։ Եվ ոչ միայն հայրենասիրական մղումներով, այլև՝ թշնամական երկրների կարտոֆիլի ցածր որակը նկատի ունենալով:

Վաճառողներն ասում են, որ տեղականը թանկացել է, որովհետև երկիր է ներմուծվել ավելի էժան ադրբեջանական ու թուրքական կարտոֆիլ։ Այսինքն, տեղականի պահանջարկը մեծացել է, իսկ տարվա այս եղանակին, հասկանալի է, այդքան պահեստավորված կարտոֆիլ չկա, որ առաջարկեն, բնականաբար, գինը բարձրացել է:

Վահագն Խաչատրյանը մի ժամանակ գնացել էր Սյունիքի օկուպացված տարածքներին մոտ Ծավում գլուխ էր գովում, թե՝ հեսա մեր կարտոֆիլը արաբական շուկան կողողի։

Դեռ որ՝ մեր կարտոլը քչություն է անում անգամ մեր շուկայի համար։ Դուք էլ թշնամու կանաչած, թույնով կարտոֆիլն եք սաղացնո՞ւմ մեզ վրա։ Դրա համա՞ր էիր նաև շնորհակալություն հայտնում ԽաչատՈՒրյան։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես
Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.