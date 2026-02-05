Թվերի լեզվով

Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման 8 տարիների ընթացքում թշնամուն է հանձնել պատմական հազարամյակների հայրենիք Արցախը
12 քաղաք,
274 գյուղ,
11 450 բնակարան,
13 550 տուն,
60 ֆաբրիկա,
15 ձեռնարկություն,
400 միջնադարյան գերեզմանատուն,
25 թանգարան,
37 հէկ,
48 հանք,
4 ջրամբար,
ավելի քան 5 000 մշակութային հուշարձան,
232 դպրոց,
4 համալսարան,
7 քոլեջ,
5 մարզադաշտ,
11 մարզադպրոց
11 հիվանդանոց
385 եկեղեցի
60 վանք
3 միլիարդի դոլարի զենք
Ընդհանուր 100 միլիարդ դոլարի գույք
120 000 մարդ մնացել է անտուն
Թե Հայաստանից ինչ կմնա՝ դեռ պարզ չէ։
Վասակ Նանյան