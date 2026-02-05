Թվերի լեզվով

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
05.02.2026 | 12:26

Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման 8 տարիների ընթացքում թշնամուն է հանձնել պատմական հազարամյակների հայրենիք Արցախը

12 քաղաք,

274 գյուղ,

11 450 բնակարան,

13 550 տուն,

60 ֆաբրիկա,

15 ձեռնարկություն,

400 միջնադարյան գերեզմանատուն,

25 թանգարան,

37 հէկ,

48 հանք,

4 ջրամբար,

ավելի քան 5 000 մշակութային հուշարձան,

232 դպրոց,

4 համալսարան,

7 քոլեջ,

5 մարզադաշտ,

11 մարզադպրոց

11 հիվանդանոց

385 եկեղեցի

60 վանք

3 միլիարդի դոլարի զենք

Ընդհանուր 100 միլիարդ դոլարի գույք

120 000 մարդ մնացել է անտուն

Թե Հայաստանից ինչ կմնա՝ դեռ պարզ չէ։

Վասակ Նանյան

