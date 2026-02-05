Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.02.2026
 
Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Նորություններ » Չկա խաղաղություն, բայց մրցանակների բաշխում է տեղի ունենում

Չկա խաղաղություն, բայց մրցանակների բաշխում է տեղի ունենում

Չկա խաղաղություն, բայց մրցանակների բաշխում է տեղի ունենում
05.02.2026 | 13:45

Ցավոք, անհավատալի է:

Անհավատալի է, որ չկա խաղաղություն, բայց մրցանակների բաշխում է տեղի ունենում:

Անհավատալին, իհարկե, այն չէ, թե ինչ մրցանակ կամ կոչում կշնորհեն, այլ այն, որ պատերազմի պարտությունից, Արցախի հանձնումից , Արցախի լիակատար հայաթափումից ու կորստից, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները օկուպացնելուց, Մայր Աթոռի, Վեհափառ Հայրապետի, Սրբազան Հայրերի դեմ իրականացվող հակաեկեղեցական արշավից հետո նիկոլը դեռ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը և դեռ հավակնում է առաջիկա ընտրություններում հաղթել ու շարունակել իր սև գործը:

Այս սա է անհավատալին, թե չէ՝ գործը արել է, պետք է պարգևատրվի տերերի կողմից՝ Շառլ Միշելի քավորությամբ:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 87

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես
Լեզու էլ չեն հասկանում, որ բան բացատրես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.