Ցավոք, անհավատալի է:
Անհավատալի է, որ չկա խաղաղություն, բայց մրցանակների բաշխում է տեղի ունենում:
Անհավատալին, իհարկե, այն չէ, թե ինչ մրցանակ կամ կոչում կշնորհեն, այլ այն, որ պատերազմի պարտությունից, Արցախի հանձնումից , Արցախի լիակատար հայաթափումից ու կորստից, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները օկուպացնելուց, Մայր Աթոռի, Վեհափառ Հայրապետի, Սրբազան Հայրերի դեմ իրականացվող հակաեկեղեցական արշավից հետո նիկոլը դեռ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը և դեռ հավակնում է առաջիկա ընտրություններում հաղթել ու շարունակել իր սև գործը:
Այս սա է անհավատալին, թե չէ՝ գործը արել է, պետք է պարգևատրվի տերերի կողմից՝ Շառլ Միշելի քավորությամբ:
Հայկ Մովսիսյան